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Жильцов домов с лифтами в Брянской области могут перевести на новый тариф

Россия » Центр » Брянск

В многоэтажках Брянской области могут повысить платежи за капитальный ремонт для домов, оборудованных лифтами. Об этом стало известно из заявления заместителя председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Александра Высокинского.

Городской пейзаж с многоэтажками
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городской пейзаж с многоэтажками

Решение о введении надбавки принимают власти регионов самостоятельно. Если местное правительство этого не сделает, замену лифтов придется финансировать напрямую из областного бюджета.

Почему меняют тарифы

До 2030 года в России нужно заменить около ста тысяч лифтов, срок службы которых (25 лет) подошел к концу. Основные деньги на эти работы берут из взносов жильцов.

Проблема в том, что во многих областях действует единый тариф для всех домов. В итоге средства, которые собирают с жителей высоток, не покрывают реальную стоимость содержания и обновления подъемников. Чтобы устранить этот финансовый разрыв, власти переводят регионы на дифференцированные тарифы: те, кто живет в домах с лифтами, будут платить больше.

Сроки и гарантии замены

Работы по замене оборудования распределят равными частями на период с 2027 по 2030 годы. Власти планируют избежать ситуации, когда основной объем работ переносится на последний год программы.

Параметр Условие
Поставщики Отечественные заводы
Срок гарантии 5 лет
Обслуживание Заводы-изготовители или их представители

Ожидается, что осенью правительство выпустит постановление, которое закрепит эти правила. Жильцам обещают установку нового оборудования с использованием заводских запчастей.

"Содержание высотки обходится дороже, при общем тарифе со временем возникает финансовый разрыв", — пояснил Александр Высокинский.

Ответы на популярные вопросы

Кто будет платить за новый лифт?

В первую очередь — собственники квартир через взносы на капремонт. В некоторых случаях может потребоваться дополнительный региональный взнос.

Когда начнут менять оборудование?

Активная фаза замены распределена на 2027-2030 годы.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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