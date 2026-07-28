Камчатский край удерживает лидерство по добыче рыбы на Дальнем Востоке: регион обеспечивает более двух третей всего улова в бассейне Тихого океана.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Камчатского края, объем вылова лосося в этом сезоне заметно вырос по сравнению с прошлым годом. Сейчас в трюмах судов уже накопилось более 100 тысяч тонн рыбы. Основной объем приходится на камчатского лосося, которого доставляют на берег суда из разных регионов.
|Показатель
|Значение
|Доля Камчатки в улове ДВ
|> 66% (более 2/3)
|Текущий объем вылова лосося
|> 100 тыс. тонн
Путина набирает обороты, но до рекордных цифр прошлых лет пока не дотягивает. Для региона это означает стабильную загрузку перерабатывающих заводов и портовой инфраструктуры, хотя отсутствие рекордов сдерживает сверхприбыли отрасли.
Власти края планируют наращивать объемы добычи и менять условия работы рыбаков. Сейчас основной акцент делают на обновлении технологий лова и более точном расчете ресурсов, чтобы не допустить истощения популяций рыбы при росте промышленного вылова.
Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.