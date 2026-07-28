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Камчатский край обеспечивает более двух третей улова рыбы в Тихом океане

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Камчатский край удерживает лидерство по добыче рыбы на Дальнем Востоке: регион обеспечивает более двух третей всего улова в бассейне Тихого океана.

Женщина-работница цеха разделывает крупную красную рыбу ножом
Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены
Женщина-работница цеха разделывает крупную красную рыбу ножом

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Камчатского края, объем вылова лосося в этом сезоне заметно вырос по сравнению с прошлым годом. Сейчас в трюмах судов уже накопилось более 100 тысяч тонн рыбы. Основной объем приходится на камчатского лосося, которого доставляют на берег суда из разных регионов.


Показатель Значение
Доля Камчатки в улове ДВ > 66% (более 2/3)
Текущий объем вылова лосося > 100 тыс. тонн

Путина набирает обороты, но до рекордных цифр прошлых лет пока не дотягивает. Для региона это означает стабильную загрузку перерабатывающих заводов и портовой инфраструктуры, хотя отсутствие рекордов сдерживает сверхприбыли отрасли.

Власти края планируют наращивать объемы добычи и менять условия работы рыбаков. Сейчас основной акцент делают на обновлении технологий лова и более точном расчете ресурсов, чтобы не допустить истощения популяций рыбы при росте промышленного вылова.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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