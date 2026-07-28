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Дорожный фонд Саратовской области увеличил объем ремонта дорог в два раза

Россия » Поволжье » Саратов

Дополнительные вливания в дорожный фонд Саратовской области позволили увеличить объем ремонтных работ в ряде муниципалитетов в два раза. О результатах распределения средств сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Дорожный ремонт
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный ремонт

Наиболее заметные сдвиги зафиксированы в Балаково: из запланированных 11,4 км дорог уже восстановили 9 км. Асфальтировщики обновили покрытие в Медицинском проезде, а также на участках Набережной Леонова и улицы Комарова. Сейчас приоритет отдают подъездам к больницам, школам и детским садам.

В Марксе почти завершили работы по обновлению 1,8 км полотна, сейчас дорожники сосредоточены на проспекте Ленина.

Город Объем работ / Участки
Пугачев Более 2 км (ул. Красноармейская, Советская, Урицкого)
Ершов 2,5 км (подъезды к соцобъектам) + щебенение 8 грунтовых дорог
Балашов, Хвалынск, Красноармейск Заключение контрактов с подрядчиками

"В Ершове приведены в порядок 3 участка общей протяженностью 2,5 километра. Они ведут к социально значимым учреждениям: школе, детскому саду и центральной больнице", — сообщил Роман Бусаргин.

Специалисты в Ершове уже переходят к этапу нанесения разметки. В Балашове, Хвалынске и Красноармейске средства также выделены, там сейчас завершают конкурсные процедуры для выбора подрядчиков.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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