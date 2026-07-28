Бесплатное жилье и выплаты: как поддерживают семейных студентов в Ульяновске

Университеты Ульяновской области внедрили систему социальной поддержки для студентов, создавших семьи. Вузы помогают молодым парам финансово, предоставляют жилье и открывают группы кратковременного пребывания для детей, чтобы родители могли совмещать учебу с воспитанием.

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Статистика студенческих семей по вузам

Лидером по количеству семейных пар среди студентов стал Ульяновский государственный университет (УлГУ). Здесь обучаются 60 супружеских пар, еще три семьи учатся в колледжах при университете. В УлГУ зафиксированы случаи многодетности: семь семей с тремя детьми, две — с четырьмя и одна семья с пятью детьми.

В Ульяновском государственном техническом университете (УлГТУ) обучаются 24 пары (возраст супругов до 35 лет). Девять из них воспитывают детей до семи лет, одна семья признана многодетной. В педагогическом университете (УлГПУ) насчитывается 20 студенческих семей, в институте гражданской авиации (УиГА) — 14 пар.

Финансовая поддержка и выплаты

Размер и порядок выплат различаются в зависимости от внутреннего регламента каждого учебного заведения. Наиболее детализированная система помощи работает в УлГУ и УлГТУ.

Вид поддержки УлГУ УлГТУ При вступлении в брак / рождении ребенка 13 000 руб. (разово) 15 000 руб. (разово) Ежемесячная помощь на ребенка 6 000 руб. - Помощь студенческим парам (очники) 8 000 руб. / мес. 12 000 руб. / квартал Помощь многодетным семьям до 10 000 руб. / квартал по индивидуальной заявке (профсоюз) Компенсация за детский сад до 5 000 руб. / мес. не предусмотрена

В УлГПУ и УиГА фиксированные суммы отсутствуют. Размер выплат определяет профильный центр или администрация вуза исходя из доступного фонда средств и конкретных оснований (включая усыновление, опеку или наличие супруга-контрактника в зоне СВО).

Жилье и детские группы

Для иногородних студентов-супругов вузы предоставляют специализированное жилье. В УлГУ студенты живут бесплатно, так как университет берет на себя оплату коммунальных услуг. В УлГТУ предусмотрены семейные общежития квартирного типа. В УиГА предлагают комнаты гостиничного типа с собственным санузлом по цене до 4 тысяч рублей в год.

Критически важным элементом инфраструктуры стали группы кратковременного пребывания детей, которые позволяют родителям посещать занятия:

УлГУ: группа работает с ноября 2025 года (приняли почти 30 детей).

группа работает с ноября 2025 года (приняли почти 30 детей). УлГТУ: группа открылась в июне 2025 года, принимает детей от 0 до 3 лет.

группа открылась в июне 2025 года, принимает детей от 0 до 3 лет. УлГПУ: группа функционирует с мая 2025 года.

группа функционирует с мая 2025 года. УиГА: открытие группы запланировано на новый учебный год.

"Это помогает молодым семьям учиться без лишних трудностей, легче привыкать к вузовской жизни и чувствовать себя увереннее. В программе предусмотрены денежные выплаты, консультации, доступ к нужной информации и помощь с учебными помещениями и местами для детей", — объяснила ведущий специалист департамента по работе с молодежью и связям с общественностью УлГТУ Эльмира Сайфутдинова.