Бесплатное жилье и выплаты: как поддерживают семейных студентов в Ульяновске

Университеты Ульяновской области внедрили систему социальной поддержки для студентов, создавших семьи. Вузы помогают молодым парам финансово, предоставляют жилье и открывают группы кратковременного пребывания для детей, чтобы родители могли совмещать учебу с воспитанием.
Лидером по количеству семейных пар среди студентов стал Ульяновский государственный университет (УлГУ). Здесь обучаются 60 супружеских пар, еще три семьи учатся в колледжах при университете. В УлГУ зафиксированы случаи многодетности: семь семей с тремя детьми, две — с четырьмя и одна семья с пятью детьми.
В Ульяновском государственном техническом университете (УлГТУ) обучаются 24 пары (возраст супругов до 35 лет). Девять из них воспитывают детей до семи лет, одна семья признана многодетной. В педагогическом университете (УлГПУ) насчитывается 20 студенческих семей, в институте гражданской авиации (УиГА) — 14 пар.
Размер и порядок выплат различаются в зависимости от внутреннего регламента каждого учебного заведения. Наиболее детализированная система помощи работает в УлГУ и УлГТУ.
|Вид поддержки
|УлГУ
|УлГТУ
|При вступлении в брак / рождении ребенка
|13 000 руб. (разово)
|15 000 руб. (разово)
|Ежемесячная помощь на ребенка
|6 000 руб.
|-
|Помощь студенческим парам (очники)
|8 000 руб. / мес.
|12 000 руб. / квартал
|Помощь многодетным семьям
|до 10 000 руб. / квартал
|по индивидуальной заявке (профсоюз)
|Компенсация за детский сад
|до 5 000 руб. / мес.
|не предусмотрена
В УлГПУ и УиГА фиксированные суммы отсутствуют. Размер выплат определяет профильный центр или администрация вуза исходя из доступного фонда средств и конкретных оснований (включая усыновление, опеку или наличие супруга-контрактника в зоне СВО).
Для иногородних студентов-супругов вузы предоставляют специализированное жилье. В УлГУ студенты живут бесплатно, так как университет берет на себя оплату коммунальных услуг. В УлГТУ предусмотрены семейные общежития квартирного типа. В УиГА предлагают комнаты гостиничного типа с собственным санузлом по цене до 4 тысяч рублей в год.
Критически важным элементом инфраструктуры стали группы кратковременного пребывания детей, которые позволяют родителям посещать занятия:
"Это помогает молодым семьям учиться без лишних трудностей, легче привыкать к вузовской жизни и чувствовать себя увереннее. В программе предусмотрены денежные выплаты, консультации, доступ к нужной информации и помощь с учебными помещениями и местами для детей", — объяснила ведущий специалист департамента по работе с молодежью и связям с общественностью УлГТУ Эльмира Сайфутдинова.
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