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Площадь горения в Якутии выросла на 18 тысяч гектаров за сутки

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Якутии фиксируют 25 лесных пожаров в 12 районах республики. Площадь активного горения достигла почти 197 гектаров. Кроме того, в четырех районах горят земли иных категорий — там зафиксировано восемь ландшафтных пожаров.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

За прошедшие сутки бойцы ликвидировали шесть лесных очагов общей площадью 327 гектаров. Однако общая площадь пожаров в регионе выросла на 18,4 тысячи гектаров. Это произошло из-за расширения старых очагов и использования встречных палов при тушении.

Наиболее сложная ситуация складывается в Оленекском районе: огонь приближается к селу Эйик. Для защиты населенного пункта задействовали 99 человек и 17 единиц техники от МЧС и Службы спасания Якутии.

"В Оленекском районе продолжает действовать приближенный пожар к селу Эйик. Со стороны лесного пожара имеются естественные преграды в виде озер и минерализованная полоса вокруг населенного пункта", — сообщил Виталий Немцов, ИО начальника ГУ МЧС России по РС (Я).

Показатель Значение
Действующие лесные пожары 25 (в 12 районах)
Площадь активного горения 196,9 га
Ландшафтные пожары 8 (в 4 районах)
Прирост площади горения за сутки 18 495 га

По данным космического мониторинга НЦУКС, задымления в жилых массивах нет. В регионах подготовили минерализованные полосы и проверили естественные преграды. Все населенные пункты прикрыты пожарными расчетами; угроз объектам экономики не зафиксировано.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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