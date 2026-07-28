Площадь горения в Якутии выросла на 18 тысяч гектаров за сутки

В Якутии фиксируют 25 лесных пожаров в 12 районах республики. Площадь активного горения достигла почти 197 гектаров. Кроме того, в четырех районах горят земли иных категорий — там зафиксировано восемь ландшафтных пожаров.
За прошедшие сутки бойцы ликвидировали шесть лесных очагов общей площадью 327 гектаров. Однако общая площадь пожаров в регионе выросла на 18,4 тысячи гектаров. Это произошло из-за расширения старых очагов и использования встречных палов при тушении.
Наиболее сложная ситуация складывается в Оленекском районе: огонь приближается к селу Эйик. Для защиты населенного пункта задействовали 99 человек и 17 единиц техники от МЧС и Службы спасания Якутии.
"В Оленекском районе продолжает действовать приближенный пожар к селу Эйик. Со стороны лесного пожара имеются естественные преграды в виде озер и минерализованная полоса вокруг населенного пункта", — сообщил Виталий Немцов, ИО начальника ГУ МЧС России по РС (Я).
|Показатель
|Значение
|Действующие лесные пожары
|25 (в 12 районах)
|Площадь активного горения
|196,9 га
|Ландшафтные пожары
|8 (в 4 районах)
|Прирост площади горения за сутки
|18 495 га
По данным космического мониторинга НЦУКС, задымления в жилых массивах нет. В регионах подготовили минерализованные полосы и проверили естественные преграды. Все населенные пункты прикрыты пожарными расчетами; угроз объектам экономики не зафиксировано.
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