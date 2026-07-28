Брянщина восстанавливает леса в условиях напряженной обстановки приграничного края

Брянская область вошла в тройку лучших регионов Центрального федерального округа по воспроизводству лесов. Результаты оценки эффективности работы за 2025 год опубликовало Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).

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Регион Баллы за воспроизводство лесов Липецкая область 20 Орловская область 19,6 Брянская область 19,15

Высокий результат Брянщины значим с учетом того, что область обладает гораздо большим лесным фондом, чем соседние Липецкая и Орловская области. Это означает, что объем фактических работ по высадке и уходу за лесом в регионе существенно выше, хотя баллы оказались сопоставимы.

Специалисты управления лесами региона отмечают, что задачи выполняются даже в условиях напряженной обстановки, характерной для приграничного края. Работа ведется по целям регионального проекта "Сохранение лесов", который входит в национальный проект "Экологическое благополучие".

Врио губернатора Егор Ковальчук в ходе рабочих совещаний подчеркнул, что восстановление существующих насаждений должно идти параллельно с расширением общей площади лесных угодий. Увеличение посевных площадей стало одной из приоритетных задач для профильных ведомств.

Практические результаты видны в Брянском районе. С мая по июнь специалисты Брянского лесничества проводили агротехнический уход за молодыми деревьями на площади около 200 гектаров. Работы охватили четыре участка: Снежетьский, Стяжновский, Сельский и Фокинский.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов