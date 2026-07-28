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Участники СВО и их семьи получат льготы на посещение спортзалов Камчатки

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Участники специальной военной операции и члены их семей смогут посещать спортивные секции и залы Камчатки на льготных условиях. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от "Единой России" и сейчас обсуждают в региональном парламенте.

Тренажерный зал с гимнастическими кольцами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Тренажерный зал с гимнастическими кольцами

Программа охватит учреждения с лицензией на оказание спортивных услуг: центры физической культуры и спорта, специализированные школы и другие профильные организации. Бойцы смогут выбирать любые направления — от командных игр до индивидуальных тренировок. Это поможет им восстановиться после боевых действий и укрепить здоровье.

Финансирование поддержки планируют обеспечить через региональную государственную программу "Спорт".

Параметр Детали инициативы
Кто получит льготы Участники СВО и члены их семей
Где будут действовать Спортивные школы, центры ФКиС, лицензированные организации края
Дата запуска С 1 сентября (после принятия закона)

В краевом парламенте пояснили, что мера призвана расширить систему социальной поддержки военных и их близких в регионе.

"Данное решение направлено на улучшение условий жизни и социальной поддержки лиц, участвовавших в специальной военной операции", — отметили в краевом парламенте.

Если депутаты утвердят документ в ближайшее время, льготный режим заработает уже с началом осени.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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