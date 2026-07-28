Участники СВО и их семьи получат льготы на посещение спортзалов Камчатки

Участники специальной военной операции и члены их семей смогут посещать спортивные секции и залы Камчатки на льготных условиях. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от "Единой России" и сейчас обсуждают в региональном парламенте.
Программа охватит учреждения с лицензией на оказание спортивных услуг: центры физической культуры и спорта, специализированные школы и другие профильные организации. Бойцы смогут выбирать любые направления — от командных игр до индивидуальных тренировок. Это поможет им восстановиться после боевых действий и укрепить здоровье.
Финансирование поддержки планируют обеспечить через региональную государственную программу "Спорт".
|Параметр
|Детали инициативы
|Кто получит льготы
|Участники СВО и члены их семей
|Где будут действовать
|Спортивные школы, центры ФКиС, лицензированные организации края
|Дата запуска
|С 1 сентября (после принятия закона)
В краевом парламенте пояснили, что мера призвана расширить систему социальной поддержки военных и их близких в регионе.
"Данное решение направлено на улучшение условий жизни и социальной поддержки лиц, участвовавших в специальной военной операции", — отметили в краевом парламенте.
Если депутаты утвердят документ в ближайшее время, льготный режим заработает уже с началом осени.
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