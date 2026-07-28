В Республике Тыва появилась новая медаль для работников детских садов

Министерство образования Республики Тыва ввело ведомственную медаль "Почётный работник дошкольного образования РТ". Награду учредили к Году дошкольного образования, который объявило Минпросвещения РФ.
Медаль получат воспитатели и сотрудники детских садов. Чтобы претендовать на награду, работник должен иметь стаж в профессии не менее 10 лет и показать личные заслуги в обучении детей от трех лет.
|Критерий
|Требование к кандидату
|Стаж работы
|От 10 лет
|Профессиональные достижения
|Победы в конкурсах, внедрение новых методик развития системы воспитания
|Социальная работа
|Работа с детьми-сиротами, развитие молодежной политики
|Репутация
|Отсутствие жалоб, налаженное взаимодействие с родителями
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