В Республике Тыва появилась новая медаль для работников детских садов

Министерство образования Республики Тыва ввело ведомственную медаль "Почётный работник дошкольного образования РТ". Награду учредили к Году дошкольного образования, который объявило Минпросвещения РФ.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Малыш надевает сапог в детском саду рядом с воспитательницей

Медаль получат воспитатели и сотрудники детских садов. Чтобы претендовать на награду, работник должен иметь стаж в профессии не менее 10 лет и показать личные заслуги в обучении детей от трех лет.

Критерий Требование к кандидату Стаж работы От 10 лет Профессиональные достижения Победы в конкурсах, внедрение новых методик развития системы воспитания Социальная работа Работа с детьми-сиротами, развитие молодежной политики Репутация Отсутствие жалоб, налаженное взаимодействие с родителями