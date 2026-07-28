Популяцию снежных баранов Аллена в Якутии начали отслеживать через спутники

В Алданском районе Якутии завершился второй этап мониторинга снежных баранов Аллена. Учёным удалось поймать четырёх особей этого редкого подвида из Красной книги России, чтобы установить им спутниковые ошейники и провести генетический анализ.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rocky_mountain_bighorn_sheep_ram_male_buck_animal.jpg by Biggins Dean, U.S. Fish and Wildlife Service Горный баран

Работа развернулась на хребте Кет-Кап. Специалисты изучили солонцы — места, где животные собираются в большие группы, — и проработали маршруты передвижения по горному рельефу Южной Якутии. Для отлова использовали специальные ловушки.

Спутниковые ошейники позволят отслеживать миграции баранов в реальном времени. Это поможет точно определить границы их обитания и понять, как животные перемещаются по труднодоступным участкам хребта.

Во время экспедиции зафиксировали редкую генетическую особенность: на камеру попал снежный баран с полностью белым окрасом.

"Нам удалось выполнить все задачи и собрать материалы для сохранения южно-якутской популяции снежного барана Аллена", — сообщил руководитель проекта Иннокентий Слепцов.

Проект реализовали при поддержке "Полюс Фонда" золотодобывающей компании "Полюс".

Результат работы Значение для науки Отлов 4 особей Забор биоматериала для генетики и установка трекеров Анализ солонцов Определение точек концентрации популяции Снимки белого барана Фиксация редкой цветовой мутации

Почему это важно

Снежный баран Аллена в Якутии находится под угрозой исчезновения. Особенности местного рельефа и климата делают мониторинг крайне сложным: животные обитают на крутых склонах, куда трудно добраться с тяжелым оборудованием.

Использование спутниковых технологий переводит изучение популяции из режима случайных встреч в режим системного наблюдения. Теперь учёные видят не просто точку на карте, а реальный маршрут животного, что позволяет эффективнее планировать меры по защите вида.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов