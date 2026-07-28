В Якутске автомобили начнут арестовывать за долги по оплате воды

В Якутске судебные приставы и сотрудники "Водоканала" начали охоту за должниками с помощью системы "Дорожный пристав". Теперь автомобиль может стать залогом неоплаченных счетов за воду: спецкомплекс сканирует номера машин в потоке и мгновенно находит владельцев, которые накопили долги перед коммунальными службами.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

Механика проста: если система помечает машину как принадлежащую должнику, экипаж ГИБДД останавливает автомобиль. После этого приставы могут арестовать транспортное средство или иное имущество прямо на дороге.

Показатель Результат рейда Проверено автомобилей 749 Выявлено должников 37 Остановлено машин 17 Арестовано транспортных средств 3

Помимо дорожных засад, приставы вместе с представителями "Водоканала" обходят квартиры должников. В таких визитах вручают постановления о возбуждении производства и требования об уплате. Если владелец жилья игнорирует квитанции, в ход идут более жесткие инструменты: блокировка счетов, вычеты из зарплаты, запрет на регистрационные действия с имуществом и ограничение выезда за пределы России.

Сумма задолженности перед Якутским водоканалом, которую сейчас пытаются взыскать через УФССП по Республике Саха (Якутия), к июлю 2026 года превысила 42 миллиона рублей. Для города с его климатическими особенностями и сложностью эксплуатации инженерных сетей такие потери в бюджете напрямую влияют на стабильность водоснабжения.

В "Водоканале" предлагают альтернативу принудительным мерам — реструктуризацию. Должник может договориться о персональном графике выплат, чтобы избежать ареста имущества или блокировки счетов.

Ответы на популярные вопросы

Могут ли забрать машину прямо на дороге?

Да, если владелец числится в базе должников, судебный пристав имеет право наложить арест на автомобиль в момент остановки сотрудниками ГИБДД.

Как избежать блокировки счетов и запрета на выезд?

Необходимо погасить задолженность или обратиться в АО "Водоканал" для оформления договора реструктуризации долга.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов