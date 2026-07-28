В Якутске автомобили начнут арестовывать за долги по оплате воды

В Якутске судебные приставы и сотрудники "Водоканала" начали охоту за должниками с помощью системы "Дорожный пристав". Теперь автомобиль может стать залогом неоплаченных счетов за воду: спецкомплекс сканирует номера машин в потоке и мгновенно находит владельцев, которые накопили долги перед коммунальными службами.
Механика проста: если система помечает машину как принадлежащую должнику, экипаж ГИБДД останавливает автомобиль. После этого приставы могут арестовать транспортное средство или иное имущество прямо на дороге.
|Показатель
|Результат рейда
|Проверено автомобилей
|749
|Выявлено должников
|37
|Остановлено машин
|17
|Арестовано транспортных средств
|3
Помимо дорожных засад, приставы вместе с представителями "Водоканала" обходят квартиры должников. В таких визитах вручают постановления о возбуждении производства и требования об уплате. Если владелец жилья игнорирует квитанции, в ход идут более жесткие инструменты: блокировка счетов, вычеты из зарплаты, запрет на регистрационные действия с имуществом и ограничение выезда за пределы России.
Сумма задолженности перед Якутским водоканалом, которую сейчас пытаются взыскать через УФССП по Республике Саха (Якутия), к июлю 2026 года превысила 42 миллиона рублей. Для города с его климатическими особенностями и сложностью эксплуатации инженерных сетей такие потери в бюджете напрямую влияют на стабильность водоснабжения.
В "Водоканале" предлагают альтернативу принудительным мерам — реструктуризацию. Должник может договориться о персональном графике выплат, чтобы избежать ареста имущества или блокировки счетов.
Да, если владелец числится в базе должников, судебный пристав имеет право наложить арест на автомобиль в момент остановки сотрудниками ГИБДД.
Необходимо погасить задолженность или обратиться в АО "Водоканал" для оформления договора реструктуризации долга.
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