В Алтайском крае используют БПЛА для мониторинга полей и обследования энергосетей

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) перешли из разряда хобби в категорию рабочих инструментов для промышленности и сельского хозяйства. В Алтайском крае дроны применяют для мониторинга полей, обследования энергосетей, нефтегазовых объектов и логистики. О том, как технологии меняют работу в регионе и какие кадры нужны отрасли, рассказал инженер-конструктор офиса проектного управления АлтГУ Александр Назаров.

Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ DJI-Drone Mavic 3 в полете

"Современному специалисту мало просто поднять аппарат в воздух. Нужно понимать, как устроен беспилотник, как работает код, как настроить технику под конкретную задачу и как обработать полученные данные", — пояснил Александр Назаров.

Дроны в сельском хозяйстве: от съемки к нейросетям

Для аграрного региона Алтайского края БПЛА стали инструментом точного земледелия. Сегодня дроны заменяют часть рутинных облетов: они создают ортофотопланы и анализируют состояние посевов в режиме реального времени.

Основной ценностью становится не сам полет, а обработка данных. Инженер отметил, что нейросети теперь способны самостоятельно находить болезни растений, определять всхожесть семян и фиксировать эрозию почвы на поврежденных участках полей.

Подготовка кадров и техническая база

Развитие беспилотников в регионе опирается на сильную авиационную школу, которая исторически сложилась вокруг Барнаульского высшего военно-воздушного училища летчиков и ДОСААФ. Сейчас эти наработки переходят в коммерческий сектор.

В АлтГУ работает лаборатория инжиниринга авиационных и интеллектуальных систем, а в колледже университета действует программа по эксплуатации БПЛА. Обучение включает четыре основных направления:

пилотирование аппаратов;

техническое обслуживание и ремонт;

проектирование и конструирование;

анализ данных и работа с кодом.

Перспективы автоматизации

Беспилотные системы постепенно забирают на себя однотипные операции, которые человеку выполнять дорого или опасно: мониторинг удаленных территорий и перевозку грузов. Однако роль оператора не исчезнет — человек останется ответственным за сложные решения и гибкую настройку систем под конкретные условия местности.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова