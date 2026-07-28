Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) перешли из разряда хобби в категорию рабочих инструментов для промышленности и сельского хозяйства. В Алтайском крае дроны применяют для мониторинга полей, обследования энергосетей, нефтегазовых объектов и логистики. О том, как технологии меняют работу в регионе и какие кадры нужны отрасли, рассказал инженер-конструктор офиса проектного управления АлтГУ Александр Назаров.
Для аграрного региона Алтайского края БПЛА стали инструментом точного земледелия. Сегодня дроны заменяют часть рутинных облетов: они создают ортофотопланы и анализируют состояние посевов в режиме реального времени.
Основной ценностью становится не сам полет, а обработка данных. Инженер отметил, что нейросети теперь способны самостоятельно находить болезни растений, определять всхожесть семян и фиксировать эрозию почвы на поврежденных участках полей.
Развитие беспилотников в регионе опирается на сильную авиационную школу, которая исторически сложилась вокруг Барнаульского высшего военно-воздушного училища летчиков и ДОСААФ. Сейчас эти наработки переходят в коммерческий сектор.
В АлтГУ работает лаборатория инжиниринга авиационных и интеллектуальных систем, а в колледже университета действует программа по эксплуатации БПЛА. Обучение включает четыре основных направления:
Беспилотные системы постепенно забирают на себя однотипные операции, которые человеку выполнять дорого или опасно: мониторинг удаленных территорий и перевозку грузов. Однако роль оператора не исчезнет — человек останется ответственным за сложные решения и гибкую настройку систем под конкретные условия местности.
Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.