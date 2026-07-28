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Министр строительства Сахалина призвал не выбрасывать мусор в лесах региона

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Строительный мусор на Сахалине принимают на специализированном полигоне в Долинском районе и в муниципальном предприятии Южно-Сахалинска.

мусор
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
мусор

Полигон в Долинском работает в обычном режиме. Площадка готова принимать любые объемы отходов, стоимость размещения одного кубометра составляет 240 рублей.

В столице региона строительный грунт принимает МУП "ЖЭУ-10". После очистки этот материал пустят в дело повторно. Цена вопроса здесь ниже — около 150 рублей за кубический метр.

Место приема Стоимость за 1 м³ Особенности
Полигон в Долинском районе 240 рублей Принимает любые объемы мусора
МУП "ЖЭУ-10" (Южно-Сахалинск) ~150 рублей Прием грунта с последующей переработкой

Жителям, у которых нет своего транспорта для вывоза отходов, предлагают действовать через управляющие компании. УК организует транспортировку на полигон, а затем выставит владельцу отдельный счет за утилизацию.

"Сегодня в регионе нет проблем с законной утилизацией строительных отходов, поэтому необходимости выбрасывать мусор в лесу или в других не предназначенных для этого местах нет", — подчеркнул министр строительства Сахалинской области Николай Давыдов.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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