Министр строительства Сахалина призвал не выбрасывать мусор в лесах региона

Строительный мусор на Сахалине принимают на специализированном полигоне в Долинском районе и в муниципальном предприятии Южно-Сахалинска.
Полигон в Долинском работает в обычном режиме. Площадка готова принимать любые объемы отходов, стоимость размещения одного кубометра составляет 240 рублей.
В столице региона строительный грунт принимает МУП "ЖЭУ-10". После очистки этот материал пустят в дело повторно. Цена вопроса здесь ниже — около 150 рублей за кубический метр.
|Место приема
|Стоимость за 1 м³
|Особенности
|Полигон в Долинском районе
|240 рублей
|Принимает любые объемы мусора
|МУП "ЖЭУ-10" (Южно-Сахалинск)
|~150 рублей
|Прием грунта с последующей переработкой
Жителям, у которых нет своего транспорта для вывоза отходов, предлагают действовать через управляющие компании. УК организует транспортировку на полигон, а затем выставит владельцу отдельный счет за утилизацию.
"Сегодня в регионе нет проблем с законной утилизацией строительных отходов, поэтому необходимости выбрасывать мусор в лесу или в других не предназначенных для этого местах нет", — подчеркнул министр строительства Сахалинской области Николай Давыдов.
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