Ранняя диагностика стала доступнее для жителей Хабаровского края благодаря новому центру

В Хабаровском краевом онкологическом центре заработало отделение "Опухоли головы и шеи". За полтора года здесь приняли более 2000 пациентов, а за прошлый год хирурги провели свыше тысячи операций по удалению новообразований.
Новое подразделение создали по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Для региона это означает, что профильная помощь стала доступнее: пациентам больше не нужно искать узких специалистов за пределами края или ждать очереди в общих отделениях.
|Показатель
|Значение
|Общее число пациентов за 1,5 года
|2 000+ человек
|Количество операций за прошлый год
|1 000+ вмешательств
Врачи используют КТ с контрастированием, МРТ и эндоскопию. Точная визуализация позволяет определить границы опухоли до начала операции. Лечение подбирают индивидуально: комбинируют хирургию, лучевую и химиотерапию.
Специалисты центра консультируются с коллегами из других регионов России и зарубежья. Это помогает внедрять в практику актуальные методы лечения рака головы и шеи без необходимости отправлять пациента на обследование в другие города.
Помимо хирургии, отделение занимается реабилитацией. В центре работают физиотерапевты и психологи, которые помогают пациентам вернуться к нормальной жизни после тяжелых операций.
Врачи отмечают, что за первый год работы время ожидания медицинской помощи сократилось, а доля успешных исходов выросла. Медики напоминают: результат лечения напрямую зависит от ранней диагностики.
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