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Ранняя диагностика стала доступнее для жителей Хабаровского края благодаря новому центру

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровском краевом онкологическом центре заработало отделение "Опухоли головы и шеи". За полтора года здесь приняли более 2000 пациентов, а за прошлый год хирурги провели свыше тысячи операций по удалению новообразований.

Врачи анализируют снимки МРТ на мониторах в темном кабинете
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Врачи анализируют снимки МРТ на мониторах в темном кабинете

Новое подразделение создали по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Для региона это означает, что профильная помощь стала доступнее: пациентам больше не нужно искать узких специалистов за пределами края или ждать очереди в общих отделениях.

Показатель Значение
Общее число пациентов за 1,5 года 2 000+ человек
Количество операций за прошлый год 1 000+ вмешательств

Диагностика и лечение

Врачи используют КТ с контрастированием, МРТ и эндоскопию. Точная визуализация позволяет определить границы опухоли до начала операции. Лечение подбирают индивидуально: комбинируют хирургию, лучевую и химиотерапию.

Специалисты центра консультируются с коллегами из других регионов России и зарубежья. Это помогает внедрять в практику актуальные методы лечения рака головы и шеи без необходимости отправлять пациента на обследование в другие города.

Восстановление

Помимо хирургии, отделение занимается реабилитацией. В центре работают физиотерапевты и психологи, которые помогают пациентам вернуться к нормальной жизни после тяжелых операций.

Врачи отмечают, что за первый год работы время ожидания медицинской помощи сократилось, а доля успешных исходов выросла. Медики напоминают: результат лечения напрямую зависит от ранней диагностики.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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