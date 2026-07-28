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Сильные дожди и сели парализовали движение на ключевых трассах Якутии

Россия » Дальний Восток » Якутск

Сильные дожди и сходы селей парализовали движение на ряде ключевых трасс Якутии. К 28 июля вода размыла дорожное полотно в нескольких районах, а на федеральной трассе "Колыма" проезд заблокирован или ограничен из-за переливов рек и завалов грунта.

Затопленная улица в сельской местности
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Затопленная улица в сельской местности

Ситуация осложняется географией региона: многие участки дорог проходят через горные районы, где резкий подъем воды в реках мгновенно превращает дорогу в русло. Сейчас Минтранс контролирует работу ремонтных бригад на аварийных точках.

Где движение полностью перекрыто

На данный момент водители не могут проехать по следующим направлениям:

  • РАД "Яна" (Томпонский район, 42-188 км) — полотно размыло из-за паводка в горных реках.
  • РАД "Борогон" (подъезд к Якутску, км 2+600) — участок подтоплен.
  • РАД "Верхоянье" (район с. Батагай-Алыта) — зафиксировано пять размывов, сейчас рабочие отсыпают дорогу.

Трасса "Колыма": переливы и сели

Федеральная трасса "Колыма" остается наиболее проблемным участком. Здесь движение затруднено или невозможно из-за схода селевых масс (в одном месте объем грунта достиг 9800 м³) и размыва подходов к мостам.

Участок Состояние дороги Проезд
км 521+900, мост через р. Томпорук Перелив воды Невозможен
км 535+000, мост без названия Размыв подхода (25 м) Невозможен
км 542+515, мост через р. Тый Сыната Размыв подхода (10 м) Невозможен
км 550 Перелив воды через дорогу Невозможен
км 528+000 (Тёплый Ключ — Усть-Нера) Перелив воды Закрыт с 27 июля
км 593+950 и 594+050 Сход селя (9800 м³) Только для легковых
км 517+500, км 555 Перелив воды через дорогу Возможен

Где проезд открыли

Часть участков удалось привести в рабочее состояние, хотя по некоторым до сих пор действуют ограничения:

  • РАД "Умнас" (Олекминский район) — проезд открыт для транспорта до 5 тонн.
  • РАД "Амга" - движение открыто, но затруднено.
  • Дороги "Индигир" (Момский улус) — движение восстановлено полностью.
  • РАД "Кобяй" - проезд открыт, ведутся плановые работы.
  • РАД "Устье-Кемпендяй" - водители могут воспользоваться временным объездом.

Дорожные службы дежурят на проблемных участках круглосуточно. Ремонт начнут сразу, как только уровень воды в реках спадет до допустимых отметок.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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