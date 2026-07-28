Сильные дожди и сели парализовали движение на ключевых трассах Якутии

Сильные дожди и сходы селей парализовали движение на ряде ключевых трасс Якутии. К 28 июля вода размыла дорожное полотно в нескольких районах, а на федеральной трассе "Колыма" проезд заблокирован или ограничен из-за переливов рек и завалов грунта.
Ситуация осложняется географией региона: многие участки дорог проходят через горные районы, где резкий подъем воды в реках мгновенно превращает дорогу в русло. Сейчас Минтранс контролирует работу ремонтных бригад на аварийных точках.
На данный момент водители не могут проехать по следующим направлениям:
Федеральная трасса "Колыма" остается наиболее проблемным участком. Здесь движение затруднено или невозможно из-за схода селевых масс (в одном месте объем грунта достиг 9800 м³) и размыва подходов к мостам.
|Участок
|Состояние дороги
|Проезд
|км 521+900, мост через р. Томпорук
|Перелив воды
|Невозможен
|км 535+000, мост без названия
|Размыв подхода (25 м)
|Невозможен
|км 542+515, мост через р. Тый Сыната
|Размыв подхода (10 м)
|Невозможен
|км 550
|Перелив воды через дорогу
|Невозможен
|км 528+000 (Тёплый Ключ — Усть-Нера)
|Перелив воды
|Закрыт с 27 июля
|км 593+950 и 594+050
|Сход селя (9800 м³)
|Только для легковых
|км 517+500, км 555
|Перелив воды через дорогу
|Возможен
Часть участков удалось привести в рабочее состояние, хотя по некоторым до сих пор действуют ограничения:
Дорожные службы дежурят на проблемных участках круглосуточно. Ремонт начнут сразу, как только уровень воды в реках спадет до допустимых отметок.
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