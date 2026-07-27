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Три гектара пастбищ в Калмыкии превратились в пустыню из-за большого количества скота

Россия » Юг » Элиста

В поселке Светлый Ики-Бурульского района Калмыкии зафиксировали деградацию пастбищных земель и очаги опустынивания. Специалисты Минсельхоза республики выехали на место после жалоб жителей в социальных сетях.

Стадо овец на холмах
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Стадо овец на холмах

Рабочая группа, объединившая Россельхознадзор, "РосаАгрохимслужбу" и местную администрацию, обнаружила участок площадью три гектара с признаками опустынивания. Растительностью покрыто менее десяти процентов земли. Рядом с границами Светловского сельского поселения нашли открытый песчаный массив площадью двенадцать гектаров.

Главной причиной разрушения почвы стала перегрузка пастбищ. На трех тысячах гектаров сейчас пасется более трех тысяч голов мелкого рогатого скота. Такая плотность выпаса не дает траве восстанавливаться и ускоряет эрозию.

Показатель Значение
Очаг опустынивания ~ 3 га (зарастание <10%)
Открытый песчаный массив 12 га
Нагрузка на пастбища 1 голова скота на 1 га

Меры по спасению угодий

Администрация Ики-Бурульского района получила распоряжение разработать план агрофитомелиорации. Специалисты должны закрепить пески и вернуть почве плодородие. Параллельно Россельхознадзор проверит владельцев участков, которые допустили нарушения.

Власти поселка организуют встречи с фермерами и владельцами подсобных хозяйств. Жителям объяснят правила пастбищеоборота: чтобы земля не превращалась в пустыню, нужно строго регулировать поголовье скота и давать травостою время на отдых.

Специалисты Минсельхоза вернутся в поселок Светлый в следующем вегетационном периоде. Повторная проверка покажет, помогли ли принятые меры остановить эрозию почв.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов.
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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