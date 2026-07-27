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МЧС предупредило о чрезвычайной пожарной опасности в Саратовской области

Россия » Поволжье » Саратов

МЧС предупреждает жителей Саратовской области о высоком риске пожаров и опасных погодных условиях. С 28 июля по 3 августа в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс), что требует от граждан предельной осторожности при обращении с огнем.

Пожарные тушат пожар
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пожарные тушат пожар

Спасатели призывают дачников и владельцев садовых участков отказаться от сжигания мусора. Также запрещено разводить костры в лесных массивах и поджигать сухую траву на полях и полянах. Игнорирование этих правил может привести к масштабным возгораниям, которые трудно локализовать.

"Не следует прятаться под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач. Следите за детьми, окажите помощь больным и пожилым людям", — напомнили в ведомстве.

Помимо пожарной опасности, в области ожидаются грозы и усиление юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Такие погодные условия могут спровоцировать падение деревьев или рекламных конструкций.

Статистика последних дней подтверждает серьезность ситуации. В выходные 25 и 26 июля регион зафиксировал пик возгораний — 126 случаев за два дня. Более половины этих пожаров возникли из-за сжигания сухой травы и бытового мусора.

Показатель Значение / Риск
Класс пожарной опасности 5-й (чрезвычайный)
Скорость ветра при грозе до 15 м/с
Кол-во пожаров (25-26 июля) 126 случаев

При обнаружении задымления или открытого огня необходимо незамедлительно сообщить в экстренные службы по телефонам 101 или 112.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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