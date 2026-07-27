Атака беспилотников привела к отмене пригородных поездов между Белгородом и Толоконным

Пригородные поезда по маршруту Белгород — Толоконное не выйдут на линию во вторник, 28 июля. Причиной стала поломка состава, который получил повреждения во время атаки беспилотников 25 июля.
Жители области, планировавшие поездки между городами, могут воспользоваться альтернативным транспортом. По данным перевозчика, движение электричек на этом участке должны восстановить со среды, 29 июля.
Индустрия кибермошенничества стремительно трансформируется, превращаясь в высокотехнологичную сеть, которая успешно обходит стандартные системы защиты.