Атака беспилотников привела к отмене пригородных поездов между Белгородом и Толоконным

Пригородные поезда по маршруту Белгород — Толоконное не выйдут на линию во вторник, 28 июля. Причиной стала поломка состава, который получил повреждения во время атаки беспилотников 25 июля.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Железнодорожные пути с поездом и вагонами

Жители области, планировавшие поездки между городами, могут воспользоваться альтернативным транспортом. По данным перевозчика, движение электричек на этом участке должны восстановить со среды, 29 июля.