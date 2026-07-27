Башкортостан получит свыше 420 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Башкортостан получит более 420 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Молодая деловая женщина подписывает документы в светлом современном офисе

Республика вошла в число лидеров по объему выделенных субсидий среди всех регионов страны. Общая сумма финансирования для Башкирии составит 420,16 млн рублей.

Регион Сумма субсидии на 2026 год Башкортостан > 420 млн руб. Крым > 394 млн руб. Карелия > 362 млн руб. Ингушетия > 256 млн руб.

Дополнительные ресурсы позволят республике расширить меры помощи предпринимателям и укрепить бизнес-среду. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял о приоритете поддержки компаний, ориентированных на экспорт.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов