Башкортостан получит свыше 420 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Башкортостан получит более 420 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Республика вошла в число лидеров по объему выделенных субсидий среди всех регионов страны. Общая сумма финансирования для Башкирии составит 420,16 млн рублей.
|Регион
|Сумма субсидии на 2026 год
|Башкортостан
|> 420 млн руб.
|Крым
|> 394 млн руб.
|Карелия
|> 362 млн руб.
|Ингушетия
|> 256 млн руб.
Дополнительные ресурсы позволят республике расширить меры помощи предпринимателям и укрепить бизнес-среду. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял о приоритете поддержки компаний, ориентированных на экспорт.
Индустрия кибермошенничества стремительно трансформируется, превращаясь в высокотехнологичную сеть, которая успешно обходит стандартные системы защиты.