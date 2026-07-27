Энергетики Кировской области подготовили 123 бригады к ликвидации последствий непогоды

В Кировской области 27 и 28 июля ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 23 м/с. Энергетики "Кировэнерго" (филиал "Россети Центр и Приволжье") перешли в режим готовности к ликвидации последствий непогоды.
Для быстрого восстановления электроснабжения компания подготовила 123 бригады. В их состав вошли 390 специалистов и столько же единиц спецтехники. Чтобы социально значимые объекты региона не остались без питания, энергетики держат в резерве источники электроснабжения общей мощностью 2 МВт.
|Ресурс для ликвидации ЧС
|Количество / Мощность
|Выездные бригады
|123
|Специалисты
|390 человек
|Спецтехника
|123 единицы
|Резервные источники питания
|129 единиц (2 МВт)
Специалисты следят за погодными сводками и обмениваются данными с ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области. Работа всех энергообъектов находится под усиленным контролем.
Если электроснабжение прекратилось, подать заявку можно через цифровые сервисы компании — так запрос быстрее попадет в работу:
Также работает круглосуточная горячая линия "Светлая линия 220" по телефону 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220. Звонки бесплатны.
Индустрия кибермошенничества стремительно трансформируется, превращаясь в высокотехнологичную сеть, которая успешно обходит стандартные системы защиты.