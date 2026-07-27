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Энергетики Кировской области подготовили 123 бригады к ликвидации последствий непогоды

Россия » Поволжье » Киров

В Кировской области 27 и 28 июля ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 23 м/с. Энергетики "Кировэнерго" (филиал "Россети Центр и Приволжье") перешли в режим готовности к ликвидации последствий непогоды.

Затопленная улица в городе
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Затопленная улица в городе

Для быстрого восстановления электроснабжения компания подготовила 123 бригады. В их состав вошли 390 специалистов и столько же единиц спецтехники. Чтобы социально значимые объекты региона не остались без питания, энергетики держат в резерве источники электроснабжения общей мощностью 2 МВт.

Ресурс для ликвидации ЧС Количество / Мощность
Выездные бригады 123
Специалисты 390 человек
Спецтехника 123 единицы
Резервные источники питания 129 единиц (2 МВт)

Специалисты следят за погодными сводками и обмениваются данными с ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области. Работа всех энергообъектов находится под усиленным контролем.

Как сообщить об отключении света

Если электроснабжение прекратилось, подать заявку можно через цифровые сервисы компании — так запрос быстрее попадет в работу:

Также работает круглосуточная горячая линия "Светлая линия 220" по телефону 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220. Звонки бесплатны.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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