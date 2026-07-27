Жители Ленинского района Саратова останутся без холодной воды на двое суток

В Ленинском районе Саратова с 1 часа ночи 30 июля отключат холодную воду. Снабжение восстановят ориентировочно к 11:00 31 июля.
Специалисты МУПП "Саратовводоканал" готовят сети к зиме и вводят в строй новый водовод диаметром 600 мм по улице Буровой. Из-за этого без воды останутся жители микрорайона Жасминный, поселков Старых Большевиков и Поливановка, а также часть домов на самой улице Буровой.
|Статус водоснабжения
|Районы и поселки
|Полное отключение
|Жасминный, Старых Большевиков, Поливановка, часть домов по ул. Буровой
|Пониженное давление / перебои
|4-й и 8-й Дачные
Жителям советуют набрать запас воды 28 или 29 июля. Это поможет избежать проблем с напором, которые часто возникают в квартирах на верхних этажах перед масштабными работами. После включения системы воду рекомендуют кипятить в течение суток.
Полный список адресов доступен на сайте водоканала.
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