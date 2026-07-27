Шаровая молния и температурные качели: необычные явления зафиксированы в Кировской области

Кировская область подверглась серии резких погодных ударов в последнюю неделю июля: экстремальный зной сменился разрушительными шквалами и грозами. Стихия привела к перебоям с электроснабжением в ряде районов и создала угрозу жизни людей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Шаровая молния

Сначала регион зафиксировал тропическую жару с температурой до +38 градусов. Затем атмосферный фронт принес конвективные шквалы, скорость ветра в которых достигала 30 м/с и превышала этот показатель. Синоптики предупреждали о возможности выпадения града диаметром до семи сантиметров.

Показатель Значение / Описание Пиковая температура +38 °C Скорость ветра от 30 м/с и выше Размер града до 7 см

Наиболее сильные удары пришлись на северо-западную и восточную части области, где была зафиксирована высокая вероятность формирования смерчей. В Уржуме очевидцы заметили редкое природное явление — шаровую молнию. При этом температурный режим в городе существенно отличался от остальной области: столбики термометров поднимались лишь до +20 градусов.

В Кирове ураганный ветер ломал деревья, создавая опасную ситуацию на дорогах и тротуарах. Горожане сообщают о внезапности ударов стихии, когда порывы ветра буквально сбивали людей с ног.

"Ёлки качались вдоль дороги с такой скоростью, казалось, что вот-вот упадут на голову", — рассказал один из жителей города о попытке добраться до дома с детьми во время шквала.

Разрушения затронули линии электропередач, что оставило часть населенных пунктов без света. МЧС призвали граждан избегать нахождения рядом со слабоукрепленными конструкциями и ЛЭП.

Почему это произошло и чем опасно

Резкий переход от экстремальной жары к мощным грозам вызван интенсивным столкновением воздушных масс с разной температурой. Такие температурные качели часто приводят к формированию опасных конвективных явлений, включая град и смерчи.

Для жителей региона такие события означают не только временный дискомфорт, но и риск серьезного ущерба инфраструктуре: обрывы кабелей связи и электросетей, повреждение кровель и уничтожение зеленых насаждений в городах. Скорость ветра свыше 30 м/с способна свалить даже здоровые деревья и превратить мелкие предметы в опасные снаряды.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова