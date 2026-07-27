Служба ранней помощи в Петербурге помогает детям с РАС и синдромом Дауна

Родителям детей до трех лет рекомендуют не игнорировать признаки задержки развития: отказ от общения со сверстниками, невнятную речь или необычное поведение. В этот период мозг ребенка максимально пластичен, что позволяет эффективно корректировать отклонения и формировать новые нейронные связи.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Мальчик у окна смотрит на детскую площадку

В Санкт-Петербурге работает служба ранней помощи для детей. Система помогает детям с подтвержденными диагнозами (ДЦП, РАС, синдром Дауна) или теми, у кого врачи лишь предполагают нарушения. Направить семью в профильную службу должен педиатр, отслеживающий динамику развития ребенка, но родители могут обратиться за помощью самостоятельно.

"Смысл системы заключается в коррекции развития ребенка до трех лет. Специалисты не просто обучают бытовым навыкам, а фактически строят новые нейронные связи", — пояснила генеральный директор Санкт-Петербургского Института раннего вмешательства (ИРАВ) Лариса Самарина.

Особенности и доступность помощи

Программы абилитации подбирают индивидуально. Срок занятий варьируется от полугода до нескольких лет; если результат не достигается, ребенка переводят на другую программу. Помимо работы с детьми, помощь получают родители: их учат понимать потребности ребенка и развивать его речь.

Показатель Данные по Санкт-Петербургу Государственные учреждения с бесплатной помощью 84 Некоммерческие организации с бесплатной помощью 5 Срок утверждения федерального стандарта услуги до конца 2025 года

Особое внимание уделяют кризисным семьям и детям с инвалидностью. Это помогает предотвратить попадание детей в интернаты.

"Количество детей с расстройством аутистического спектра растет с каждым годом", — отметил депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник.

По мнению депутата, сейчас важно проработать механизмы поддержки для таких детей после их выхода из системы раннего вмешательства и поступления в школу.

Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии специалист по социальной политике и демографии Елена Романова