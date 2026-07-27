Служба ранней помощи в Петербурге помогает детям с РАС и синдромом Дауна

Родителям детей до трех лет рекомендуют не игнорировать признаки задержки развития: отказ от общения со сверстниками, невнятную речь или необычное поведение. В этот период мозг ребенка максимально пластичен, что позволяет эффективно корректировать отклонения и формировать новые нейронные связи.
В Санкт-Петербурге работает служба ранней помощи для детей. Система помогает детям с подтвержденными диагнозами (ДЦП, РАС, синдром Дауна) или теми, у кого врачи лишь предполагают нарушения. Направить семью в профильную службу должен педиатр, отслеживающий динамику развития ребенка, но родители могут обратиться за помощью самостоятельно.
"Смысл системы заключается в коррекции развития ребенка до трех лет. Специалисты не просто обучают бытовым навыкам, а фактически строят новые нейронные связи", — пояснила генеральный директор Санкт-Петербургского Института раннего вмешательства (ИРАВ) Лариса Самарина.
Программы абилитации подбирают индивидуально. Срок занятий варьируется от полугода до нескольких лет; если результат не достигается, ребенка переводят на другую программу. Помимо работы с детьми, помощь получают родители: их учат понимать потребности ребенка и развивать его речь.
|Показатель
|Данные по Санкт-Петербургу
|Государственные учреждения с бесплатной помощью
|84
|Некоммерческие организации с бесплатной помощью
|5
|Срок утверждения федерального стандарта услуги
|до конца 2025 года
Особое внимание уделяют кризисным семьям и детям с инвалидностью. Это помогает предотвратить попадание детей в интернаты.
"Количество детей с расстройством аутистического спектра растет с каждым годом", — отметил депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник.
По мнению депутата, сейчас важно проработать механизмы поддержки для таких детей после их выхода из системы раннего вмешательства и поступления в школу.
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