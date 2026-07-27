Спрос на первый рейс "Метеора" из Перми в Сарапул превысил 75%

Более 75% билетов на первый рейс скоростного судна на подводных крыльях "Метеор" по маршруту Пермь — Сарапул уже раскуплены. Рейс стартует 30 июля, сообщает министерство по туризму Удмуртии.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Билет

С 2026 года привычный маршрут Нижний Новгород — Казань — Сарапул расширят до Перми. Это создаст прямой скоростной коридор между тремя регионами Поволжья и Прикамья.

Первый в этом сезоне "Метеор" прибудет в Сарапул 28 июля с пассажирами из Татарстана. Для жителей Удмуртии запуск судна открывает быстрый доступ к ключевым городам Пермского края — Перми, Чайковскому, Краснокамску и Усть-Качке, а также к туристическим и промышленным центрам Татарстана: Казани, Набережным Челнам, Нижнекамску, Елабуге и Чистополю.

Направление Доступные города Пермский край Пермь, Чайковский, Краснокамск, Усть-Качка Республика Татарстан Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Чистополь

В самом Сарапуле туристов ждут музеи и обновленные общественные пространства. Город делает ставку на развитие культурного туризма, предлагая гостям познакомиться с историей купечества на Каме.

"Первый рейс скоростного пассажирского судна на подводных крыльях "Метеор" по маршруту Пермь — Сарапул состоится 30 июля", — сообщили в министерстве по туризму Удмуртии.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева