Учителя Чувашии получили премии до 100 тысяч рублей за успех учеников

Глава Чувашии Олег Николаев назначил денежные премии учителям, чьи ученики заняли призовые места на международных и межрегиональных олимпиадах по национальным языкам и литературе. Поощрение коснулось педагогов, работавших с чувашским, татарским и мордовским языками.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Учительница в классе

Самую крупную выплату — 100 тысяч рублей — получили семь преподавателей из разных районов республики и столицы:

Венера Арсентьева (Комсомольская СОШ № 2);

Галина Каринкина (Яльчикская СОШ имени Н. А. Петрова);

Ольга Константинова (Шоршелская школа, Мариинско-Посадский округ);

Людмила Никитина (Сятракасинская школа, Моргаушский округ);

Светлана Петрушкина (Кадетская школа имени В. А. Архипова, Чебоксары);

Алёна Ядрицова (Ибресинская СШ № 2);

Клавдия Кулясова (Напольновская школа, Порецкий округ).

Помимо основной группы, премии в размере 50 и 25 тысяч рублей получили другие педагоги. Полный список награжденных опубликован в распоряжении на официальном портале законодательства.

Размер выплаты Основание 100 000 рублей Подготовка победителей и призеров олимпиад по нац. языкам и литературе 50 000 / 25 000 рублей Подготовка призеров олимпиад (согласно списку в распоряжении)