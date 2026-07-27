Учителя Чувашии получили премии до 100 тысяч рублей за успех учеников

Глава Чувашии Олег Николаев назначил денежные премии учителям, чьи ученики заняли призовые места на международных и межрегиональных олимпиадах по национальным языкам и литературе. Поощрение коснулось педагогов, работавших с чувашским, татарским и мордовским языками.
Самую крупную выплату — 100 тысяч рублей — получили семь преподавателей из разных районов республики и столицы:
Помимо основной группы, премии в размере 50 и 25 тысяч рублей получили другие педагоги. Полный список награжденных опубликован в распоряжении на официальном портале законодательства.
|Размер выплаты
|Основание
|100 000 рублей
|Подготовка победителей и призеров олимпиад по нац. языкам и литературе
|50 000 / 25 000 рублей
|Подготовка призеров олимпиад (согласно списку в распоряжении)
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