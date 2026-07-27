Оренбургские компании планируют поставлять в Индию холодный чай и гречневую пасту

Предприниматели Оренбургской области искали новых торговых партнеров в Индии. Делегация регионального бизнеса посетила Нью-Дели, где прошла серия встреч с индийскими импортерами и промышленниками. Поездку организовал Центр поддержки экспорта.
Программа миссии включала прямые переговоры формата B2B и визит в Торговое представительство РФ в Индии. Основной целью стал поиск рынков сбыта для местной продукции и поиск надежных поставщиков сырья.
Индийские компании проявили интерес к региональным продуктам питания. Импортер Annapoorna Foods обсудил закупку холодного чая от медоварни "Степь и ветер", а компания GourMet Foods Pvt Ltd заинтересовалась гречневой пастой производства "Андреевского подворья".
Интересы регионального бизнеса распределились между сырьевым импортом и экспортом промышленных компонентов:
По итогам визита стороны договорились о пробных поставках товаров и продолжении переговоров по конкретным контрактам. Бизнес-миссия прошла при поддержке нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
|Оренбургское предприятие
|Индийский партнер / Продукт
|Медоварня "Степь и ветер"
|Annapoorna Foods (холодный чай)
|"Андреевское подворье"
|GourMet Foods Pvt Ltd (гречневая паста)
|Кремне-магниевый завод
|Pratik Fertilisers (удобрения)
|Предприятие "ОМ"
|Wedge India, SRB Group (промышленные изделия)
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