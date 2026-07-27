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Оренбургские компании планируют поставлять в Индию холодный чай и гречневую пасту

Россия » Поволжье » Оренбург

Предприниматели Оренбургской области искали новых торговых партнеров в Индии. Делегация регионального бизнеса посетила Нью-Дели, где прошла серия встреч с индийскими импортерами и промышленниками. Поездку организовал Центр поддержки экспорта.

Грузовые контейнеры
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Грузовые контейнеры

Программа миссии включала прямые переговоры формата B2B и визит в Торговое представительство РФ в Индии. Основной целью стал поиск рынков сбыта для местной продукции и поиск надежных поставщиков сырья.

Продовольственный сектор: чай и гречневая паста

Индийские компании проявили интерес к региональным продуктам питания. Импортер Annapoorna Foods обсудил закупку холодного чая от медоварни "Степь и ветер", а компания GourMet Foods Pvt Ltd заинтересовалась гречневой пастой производства "Андреевского подворья".

Промышленность: удобрения и огнестойкие изделия

Интересы регионального бизнеса распределились между сырьевым импортом и экспортом промышленных компонентов:

  • Кремне-магниевый завод договаривался с поставщиками удобрений. Наибольший потенциал представители завода увидели в работе с компанией Pratik Fertilisers, которая имеет собственную лабораторию и сеть сбыта по всей Индии.
  • Предприятие "ОМ" обсудило совместные проекты с инженерным холдингом SRB Group и производителем огнестойких изделий Wedge India.

По итогам визита стороны договорились о пробных поставках товаров и продолжении переговоров по конкретным контрактам. Бизнес-миссия прошла при поддержке нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Оренбургское предприятие Индийский партнер / Продукт
Медоварня "Степь и ветер" Annapoorna Foods (холодный чай)
"Андреевское подворье" GourMet Foods Pvt Ltd (гречневая паста)
Кремне-магниевый завод Pratik Fertilisers (удобрения)
Предприятие "ОМ" Wedge India, SRB Group (промышленные изделия)
Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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