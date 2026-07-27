Губернатор Петербурга об атаках БПЛА: мы выполним свой долг, несмотря на вражеские атаки

Петербург продолжает работать и развиваться, несмотря на попытки дестабилизировать обстановку с помощью беспилотников и санкций. Об этом Александр Беглов сообщил в эфире "Радио России", оценив последние события в городе и регионе.
"Мы выполним свой долг, несмотря на все санкции и вражеские атаки. Запугать, сломать единство граждан враг, конечно, не сможет", — заявил губернатор.
Градоначальник упомянул удары по гражданским объектам, произошедшие на прошлой неделе. По его словам, специалисты МЧС и силовые структуры уже устранили все последствия этих происшествий.
За последние две недели регион подвергся нескольким атакам БПЛА. Ночью 24 июля дроны атаковали гражданские объекты на Московском шоссе в Петербурге, а в Ленинградской области пострадали склады маркетплейса Wildberries и птицефабрики "Северная" в Синявино.
Ранее, в ночь с 21 на 22 июля, над областью сбили девять беспилотников. Тогда атака привела к временным сбоям в работе городской инфраструктуры:
|Сфера влияния
|Последствия
|Связь
|Более 1,3 тыс. жалоб на сбои мобильного интернета за сутки
|Транспорт
|Ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Пулково
Несмотря на зафиксированные повреждения имущества, жертв среди населения в результате этих атак не было.
Индустрия кибермошенничества стремительно трансформируется, превращаясь в высокотехнологичную сеть, которая успешно обходит стандартные системы защиты.