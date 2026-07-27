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Губернатор Петербурга об атаках БПЛА: мы выполним свой долг, несмотря на вражеские атаки

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербург продолжает работать и развиваться, несмотря на попытки дестабилизировать обстановку с помощью беспилотников и санкций. Об этом Александр Беглов сообщил в эфире "Радио России", оценив последние события в городе и регионе.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны
Фото: kremlin.ru by Илья Питалёв, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны

"Мы выполним свой долг, несмотря на все санкции и вражеские атаки. Запугать, сломать единство граждан враг, конечно, не сможет", — заявил губернатор.

Градоначальник упомянул удары по гражданским объектам, произошедшие на прошлой неделе. По его словам, специалисты МЧС и силовые структуры уже устранили все последствия этих происшествий.

Атаки июля: цели и последствия

За последние две недели регион подвергся нескольким атакам БПЛА. Ночью 24 июля дроны атаковали гражданские объекты на Московском шоссе в Петербурге, а в Ленинградской области пострадали склады маркетплейса Wildberries и птицефабрики "Северная" в Синявино.

Ранее, в ночь с 21 на 22 июля, над областью сбили девять беспилотников. Тогда атака привела к временным сбоям в работе городской инфраструктуры:

Сфера влияния Последствия
Связь Более 1,3 тыс. жалоб на сбои мобильного интернета за сутки
Транспорт Ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Пулково

Несмотря на зафиксированные повреждения имущества, жертв среди населения в результате этих атак не было.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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