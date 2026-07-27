В Белгородской области могут сорвать сроки строительства двух медицинских учреждений: взрослой поликлиники Валуйской ЦРБ и детской поликлиники № 3 в Белгороде. О рисках сообщил врио губернатора Александр Шуваев по итогам еженедельного совещания правительства.
Теперь подрядчики рискуют не сдать объекты к 2026 году. Министерство строительства должно до 10 августа подготовить детальные графики завершения работ. По словам главы региона, затягивать стройку недопустимо.
|Показатель
|Значение
|Всего объектов здравоохранения к вводу в этом году
|12
|Объекты по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь"
|8
|Объекты по региональной программе
|4
Особо проблемным объектом стала детская поликлиника № 3 в Белгороде. Стройка тянется три года, и сроки сдачи переносили неоднократно.
Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Проверка выявила нарушения, после чего надзорный орган потребовал от Управления капитального строительства устранить все недочеты.
"Министерству строительства поручаю до 10 августа представить планы-графики завершения. Затягивание недопустимо", — сообщил Александр Шуваев.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.