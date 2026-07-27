Строительство поликлиник в Белгородской области может выйти за установленные сроки

В Белгородской области могут сорвать сроки строительства двух медицинских учреждений: взрослой поликлиники Валуйской ЦРБ и детской поликлиники № 3 в Белгороде. О рисках сообщил врио губернатора Александр Шуваев по итогам еженедельного совещания правительства.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Здание поликлиники

Теперь подрядчики рискуют не сдать объекты к 2026 году. Министерство строительства должно до 10 августа подготовить детальные графики завершения работ. По словам главы региона, затягивать стройку недопустимо.

Показатель Значение Всего объектов здравоохранения к вводу в этом году 12 Объекты по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" 8 Объекты по региональной программе 4

Хроника задержек детской поликлиники № 3

Особо проблемным объектом стала детская поликлиника № 3 в Белгороде. Стройка тянется три года, и сроки сдачи переносили неоднократно.

Весной 2023 года министр здравоохранения Андрей Иконников обещал открыть здание к весне 2024-го.

Позже дату сдвинули на декабрь 2024 года, но работы затянулись из-за обустройства подземного дренажа.

К июлю 2025 года готовность здания составила лишь 75%.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Проверка выявила нарушения, после чего надзорный орган потребовал от Управления капитального строительства устранить все недочеты.

"Министерству строительства поручаю до 10 августа представить планы-графики завершения. Затягивание недопустимо", — сообщил Александр Шуваев.