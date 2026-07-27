Суд Твери обязал компанию ликвидировать свалки в Конаковском районе

Суд Твери обязал компанию ООО "ТСАХ" восстановить земли в Конаковском районе, которые превратились в свалки. Речь идет об участках возле поселка Новозавидовский и деревни Шубино.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Свалка пластиковых отходов

Иск подал Тверской межрайонный природоохранный прокурор. В ходе разбирательства выяснилось, что земля деградировала из-за деятельности прежнего владельца или пользователя, а ООО "ТСАХ" является его правопреемником и теперь несет ответственность за ущерб.

Суд установил четкий срок для выполнения работ. В течение шести месяцев после вступления решения в законную силу компания должна подготовить проекты рекультивации и полностью привести участки в надлежащее состояние.

Локация Требование суда пос. Новозавидовский, д. Шубино Разработка проекта и проведение рекультивации земли (ликвидация свалок) Ответчик ООО "ТСАХ" Срок исполнения 6 месяцев с момента вступления решения в силу