Суд Твери обязал компанию ликвидировать свалки в Конаковском районе

Суд Твери обязал компанию ООО "ТСАХ" восстановить земли в Конаковском районе, которые превратились в свалки. Речь идет об участках возле поселка Новозавидовский и деревни Шубино.
Иск подал Тверской межрайонный природоохранный прокурор. В ходе разбирательства выяснилось, что земля деградировала из-за деятельности прежнего владельца или пользователя, а ООО "ТСАХ" является его правопреемником и теперь несет ответственность за ущерб.
Суд установил четкий срок для выполнения работ. В течение шести месяцев после вступления решения в законную силу компания должна подготовить проекты рекультивации и полностью привести участки в надлежащее состояние.
|Локация
|Требование суда
|пос. Новозавидовский, д. Шубино
|Разработка проекта и проведение рекультивации земли (ликвидация свалок)
|Ответчик
|ООО "ТСАХ"
|Срок исполнения
|6 месяцев с момента вступления решения в силу
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