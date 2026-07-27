ФАС квалифицировала искажение сведений о врачах клиники ЭОН как недобросовестную конкуренцию

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало обоснованной жалобу на клинику косметологии и превентивной медицины "ЭОН". Причиной разбирательства стали недостоверные данные о профессиональном стаже врачей, которые центр разместил на своем сайте.
Сайт принадлежит обществу "Лайф Мед". После проверки антимонопольное ведомство направило компании официальное предупреждение. В ФАС пояснили, что искажение информации о квалификации специалистов вводит клиентов в заблуждение и считается инструментом недобросовестной конкуренции на рынке медицинских услуг.
Медучреждение, которое работает на Приморском проспекте, обязано исправить ситуацию. Срок для публикации правдивых сведений о стаже сотрудников установлен до 24 августа.
|Объект
|Детали
|Организация
|Клиника "ЭОН" (ООО "Лайф Мед")
|Локация
|Санкт-Петербург, Приморский проспект
|Срок исправления данных
|До 24 августа
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