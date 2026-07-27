ФАС квалифицировала искажение сведений о врачах клиники ЭОН как недобросовестную конкуренцию

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало обоснованной жалобу на клинику косметологии и превентивной медицины "ЭОН". Причиной разбирательства стали недостоверные данные о профессиональном стаже врачей, которые центр разместил на своем сайте.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Косметологическая процедура инъекция

Сайт принадлежит обществу "Лайф Мед". После проверки антимонопольное ведомство направило компании официальное предупреждение. В ФАС пояснили, что искажение информации о квалификации специалистов вводит клиентов в заблуждение и считается инструментом недобросовестной конкуренции на рынке медицинских услуг.

Медучреждение, которое работает на Приморском проспекте, обязано исправить ситуацию. Срок для публикации правдивых сведений о стаже сотрудников установлен до 24 августа.

Объект Детали Организация Клиника "ЭОН" (ООО "Лайф Мед") Локация Санкт-Петербург, Приморский проспект Срок исправления данных До 24 августа