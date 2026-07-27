В Санкт-Петербурге на станции "Горный институт" зафиксирована поломка эскалатора

На петербургской станции метро "Горный институт" произошел обвал металлических направляющих эскалатора. Инцидент случился 26 июля, когда оборудование начало спускаться вниз, повреждая ступени.

Фото: commons.wikimedia.org by Florstein (Telegram:WikiPhoto.Space), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Горный институт, Санкт Петербург

В пресс-службе метрополитена пояснили: авария произошла на третьем эскалаторе в момент его запуска без пассажиров. Сразу после этого диспетчеры остановили работу первой и второй лент, которые перевозили людей. По официальным данным, никто не пострадал, обращений за медицинской помощью не поступало.

Станция продолжает работать по обычному графику.

"Горный институт" открыли 27 декабря 2024 года. Она стала девятой точкой на Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии и заменила "Спаскую" в роли конечной станции. Это третья станция на Васильевском острове, и одна из самых глубоких в городской сети.

Характеристика станции Данные Максимальный пассажиропоток 97 тысяч человек в сутки Дата открытия 27 декабря 2024 года Особенности Одна из самых глубоких в Петербурге

Ранее, в феврале текущего года, на станции запустили работу мобильного интернета.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова