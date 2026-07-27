Жители ряда улиц Симферополя останутся без воды на сутки в среду, 29 июля. В "Водах Крыма" сообщили, что отключение связано с работами на водоочистной станции.
Специалисты начнут ремонт в 15:00 и планируют закончить его к этому же времени следующего дня. Водоснабжение ограничат на следующих улицах:
Под удар могут попасть и соседние переулки. Чтобы горожане не остались с пустыми кранами, компания организует подвоз воды в проблемные районы.
В "Водах Крыма" рекомендуют заранее наполнить баки и емкости для бытовых нужд.
|Событие
|Детали
|Срок отключения
|с 15:00 29 июля до 15:00 30 июля
|Причина
|ремонт водоочистной станции
|Меры поддержки
|подвоз воды автоцистернами
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.