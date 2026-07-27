Ремонт водоочистной станции в Симферополе приведет к отключению воды на сутки

Жители ряда улиц Симферополя останутся без воды на сутки в среду, 29 июля. В "Водах Крыма" сообщили, что отключение связано с работами на водоочистной станции.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Вода в кувшине

Специалисты начнут ремонт в 15:00 и планируют закончить его к этому же времени следующего дня. Водоснабжение ограничат на следующих улицах:

Воровского;

Студенческая;

8 марта (частично);

проспект Победы;

Куйбышева;

Лермонтова;

Дачная;

Луговая;

Титова;

Кечкеметская;

Б. Куна.

Под удар могут попасть и соседние переулки. Чтобы горожане не остались с пустыми кранами, компания организует подвоз воды в проблемные районы.

В "Водах Крыма" рекомендуют заранее наполнить баки и емкости для бытовых нужд.

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