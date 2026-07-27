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Ремонт водоочистной станции в Симферополе приведет к отключению воды на сутки

Россия » Юг » Симферополь

Жители ряда улиц Симферополя останутся без воды на сутки в среду, 29 июля. В "Водах Крыма" сообщили, что отключение связано с работами на водоочистной станции.

Вода в кувшине
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Вода в кувшине

Специалисты начнут ремонт в 15:00 и планируют закончить его к этому же времени следующего дня. Водоснабжение ограничат на следующих улицах:

  • Воровского;
  • Студенческая;
  • 8 марта (частично);
  • проспект Победы;
  • Куйбышева;
  • Лермонтова;
  • Дачная;
  • Луговая;
  • Титова;
  • Кечкеметская;
  • Б. Куна.

Под удар могут попасть и соседние переулки. Чтобы горожане не остались с пустыми кранами, компания организует подвоз воды в проблемные районы.

В "Водах Крыма" рекомендуют заранее наполнить баки и емкости для бытовых нужд.

Событие Детали
Срок отключения с 15:00 29 июля до 15:00 30 июля
Причина ремонт водоочистной станции
Меры поддержки подвоз воды автоцистернами
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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