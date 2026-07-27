Школы Калининградской области получат миллионы на кибербезопасность и музеи

Три школы Калининградской области получат 5,26 млн рублей на развитие школьных музеев и обучение кибербезопасности. Средства выделены правительством региона.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Лекция в учебном классе

Больше всего финансирования получит школа № 1 в Немане — ей направят 2,1 млн рублей. Еще два образовательных учреждения получат по 1,57 млн рублей.

Школа Сумма выделения Школа №1, Неман 2,1 млн рублей Два других учреждения по 1,57 млн рублей Итого 5,26 млн рублей

Деньги пойдут на обновление музейных экспозиций и запуск программ по цифровой грамотности. Учеников будут обучать защите данных в сети и основам информационной безопасности.

"Программа направлена на повышение уровня цифровой грамотности у учащихся и создание условий для их развития в области информационной безопасности", — сообщили в правительстве региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов