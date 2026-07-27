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Школы Калининградской области получат миллионы на кибербезопасность и музеи

Россия » Северо-Запад » Калининград

Три школы Калининградской области получат 5,26 млн рублей на развитие школьных музеев и обучение кибербезопасности. Средства выделены правительством региона.

Лекция в учебном классе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Лекция в учебном классе

Больше всего финансирования получит школа № 1 в Немане — ей направят 2,1 млн рублей. Еще два образовательных учреждения получат по 1,57 млн рублей.

Школа Сумма выделения
Школа №1, Неман 2,1 млн рублей
Два других учреждения по 1,57 млн рублей
Итого 5,26 млн рублей

Деньги пойдут на обновление музейных экспозиций и запуск программ по цифровой грамотности. Учеников будут обучать защите данных в сети и основам информационной безопасности.

"Программа направлена на повышение уровня цифровой грамотности у учащихся и создание условий для их развития в области информационной безопасности", — сообщили в правительстве региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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