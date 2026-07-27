Три школы Калининградской области получат 5,26 млн рублей на развитие школьных музеев и обучение кибербезопасности. Средства выделены правительством региона.
Больше всего финансирования получит школа № 1 в Немане — ей направят 2,1 млн рублей. Еще два образовательных учреждения получат по 1,57 млн рублей.
|Школа
|Сумма выделения
|Школа №1, Неман
|2,1 млн рублей
|Два других учреждения
|по 1,57 млн рублей
|Итого
|5,26 млн рублей
Деньги пойдут на обновление музейных экспозиций и запуск программ по цифровой грамотности. Учеников будут обучать защите данных в сети и основам информационной безопасности.
"Программа направлена на повышение уровня цифровой грамотности у учащихся и создание условий для их развития в области информационной безопасности", — сообщили в правительстве региона.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.