В Энгельсе ужесточают контроль за управляющими компаниями из-за жалоб жителей

В Энгельсе Саратовской области ликвидируют последствия непогоды и усиливают надзор за работой управляющих компаний. Максим Леонов на еженедельном штабе по благоустройству потребовал от профильных служб оперативно привести город в порядок после стихии.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Двор жилого комплекса с мусором

Для жалоб жителей работает горячая линия ЕДДС по телефону 56-71-29.

Ревизия управляющих компаний

Глава района зафиксировал рост числа жалоб горожан на плохой уход за придомовыми территориями. Управлению жилищного фонда поручили ужесточить контроль над УК. Если ситуация не изменится, к проверкам привлекут Управление муниципального контроля.

Борьба с сорняками и рейды по частному сектору

Коммунальщики продолжают скашивать камыш и сорные травы. За неделю обработали 123 тысячи квадратных метров. В парках и скверах сотрудники МКУ "Озеленение" стригут живые изгороди и пропалывают клумбы.

Параллельно Управление муниципального контроля обходит частный сектор. По закону владельцы должны расчищать территорию в радиусе пяти метров от забора своего участка. Результаты последних проверок:

Показатель Значение Устраненные нарушения более 25 Составленные протоколы 9

Подготовка к учебному году и претензии к подрядчикам

До 1 сентября руководителю МКУ "Городское хозяйство" предписали привести в порядок подъезды и подходы к школам, детским садам и другим социальным объектам. Список необходимых работ уже утвержден.

"По всем работам, выполняемым подрядчиками, необходимо вести строгий контроль, особенно в рамках гарантийных обязательств. Если в ходе переговоров договориться не удается, следует оперативно организовывать экспертизы и обращаться в суд", — отметил глава Энгельсского района Максим Леонов.

Отдельное поручение касается МКУ "Озеленение": руководство ведомства должно лично проконтролировать поставки растений от подрядчика, чтобы исключить брак при высадке на городские территории.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова