В Энгельсе Саратовской области ликвидируют последствия непогоды и усиливают надзор за работой управляющих компаний. Максим Леонов на еженедельном штабе по благоустройству потребовал от профильных служб оперативно привести город в порядок после стихии.
Для жалоб жителей работает горячая линия ЕДДС по телефону 56-71-29.
Глава района зафиксировал рост числа жалоб горожан на плохой уход за придомовыми территориями. Управлению жилищного фонда поручили ужесточить контроль над УК. Если ситуация не изменится, к проверкам привлекут Управление муниципального контроля.
Коммунальщики продолжают скашивать камыш и сорные травы. За неделю обработали 123 тысячи квадратных метров. В парках и скверах сотрудники МКУ "Озеленение" стригут живые изгороди и пропалывают клумбы.
Параллельно Управление муниципального контроля обходит частный сектор. По закону владельцы должны расчищать территорию в радиусе пяти метров от забора своего участка. Результаты последних проверок:
|Показатель
|Значение
|Устраненные нарушения
|более 25
|Составленные протоколы
|9
До 1 сентября руководителю МКУ "Городское хозяйство" предписали привести в порядок подъезды и подходы к школам, детским садам и другим социальным объектам. Список необходимых работ уже утвержден.
"По всем работам, выполняемым подрядчиками, необходимо вести строгий контроль, особенно в рамках гарантийных обязательств. Если в ходе переговоров договориться не удается, следует оперативно организовывать экспертизы и обращаться в суд", — отметил глава Энгельсского района Максим Леонов.
Отдельное поручение касается МКУ "Озеленение": руководство ведомства должно лично проконтролировать поставки растений от подрядчика, чтобы исключить брак при высадке на городские территории.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.