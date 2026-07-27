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Власти Костромской области уточнили перечень льгот для бойцов СВО и членов их семей

Россия » Центр » Кострома

В Костромской области обновили список категорий людей, которые имеют право на базовые меры социальной поддержки для участников СВО. Соответствующие правки внесли в пять региональных законов во время заседания областной Думы.

семейные льготы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейные льготы

Новые формулировки нужны, чтобы у бойцов и их родственников не возникало споров при получении льгот. Теперь четко определены четыре группы получателей помощи:

  • те, кто выполняет задачи СВО или помогает в их реализации;
  • военные, отражающие вторжение на территорию России и провокации на границе;
  • бойцы ДНР и ЛНР, участвовавшие в боевых действиях с мая 2014 года;
  • члены их семей.

Базовый пакет поддержки включает бесплатную медицинскую помощь вне очереди, льготное питание для детей, путевки в санатории и субсидии на газификацию жилья.

Региональные надбавки и земля

Помимо федеральных мер, Костромская область предоставляет дополнительные гарантии тем, кто заключает контракт через региональный пункт отбора. Всего доступно около 40 видов льгот.

Мера поддержки Результат/Статус
Земельные участки в собственность Оформлено 1 783 надела
Субсидии на газификацию (за год) Получили более 100 ветеранов СВО
Альтернатива земле Денежная компенсация

"Я знаю военнослужащих, которые уже получили землю и построили дома. На своем примере могу сказать — я тоже строю дом, и газификацию мне как участнику СВО уже сделали", — рассказал депутат Костромской областной Думы Николай Копытов.

Как получить информацию

Узнать подробности о контрактной службе в Вооруженных Силах РФ можно следующими способами:

  • по телефону: 8-4942-31-40-22;
  • на сайте: контракт44.рф.

Областной пункт отбора по контракту находится в Костроме по адресу: ул. Пятницкая, 39/1.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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