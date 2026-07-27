В Костромской области обновили список категорий людей, которые имеют право на базовые меры социальной поддержки для участников СВО. Соответствующие правки внесли в пять региональных законов во время заседания областной Думы.
Новые формулировки нужны, чтобы у бойцов и их родственников не возникало споров при получении льгот. Теперь четко определены четыре группы получателей помощи:
Базовый пакет поддержки включает бесплатную медицинскую помощь вне очереди, льготное питание для детей, путевки в санатории и субсидии на газификацию жилья.
Помимо федеральных мер, Костромская область предоставляет дополнительные гарантии тем, кто заключает контракт через региональный пункт отбора. Всего доступно около 40 видов льгот.
|Мера поддержки
|Результат/Статус
|Земельные участки в собственность
|Оформлено 1 783 надела
|Субсидии на газификацию (за год)
|Получили более 100 ветеранов СВО
|Альтернатива земле
|Денежная компенсация
"Я знаю военнослужащих, которые уже получили землю и построили дома. На своем примере могу сказать — я тоже строю дом, и газификацию мне как участнику СВО уже сделали", — рассказал депутат Костромской областной Думы Николай Копытов.
Узнать подробности о контрактной службе в Вооруженных Силах РФ можно следующими способами:
Областной пункт отбора по контракту находится в Костроме по адресу: ул. Пятницкая, 39/1.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.