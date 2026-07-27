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Прокуратура Коми проверяет причины массовых заболеваний детей в лыжном центре

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Республике Коми с 27 июля действует карантин из-за вспышки острой кишечной инфекции среди детей. В учреждении полностью остановили прием новых гостей, заезд спортсменов на сборы и проведение соревнований. Доступ сопровождающих лиц также закрыт.

лыжня
Фото: Mos.ru by Фото: Олег Сосницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
лыжня

Прокуратура Республики Коми начала проверку по факту массовых заболеваний несовершеннолетних посетителей комплекса. Надзорное ведомство выясняет, как в учреждении работали по профилактике инфекций и вовремя ли приняли санитарные меры после первых случаев болезни.

Также прокуратура оценит, достаточно ли медицинской помощи получили заболевшие дети.

Ограничение Статус на период карантина
Прием новых проживающих Приостановлен
Заезд на спортивные сборы Приостановлен
Проведение соревнований Запрещено
Допуск сопровождающих Закрыт
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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