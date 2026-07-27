В лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Республике Коми с 27 июля действует карантин из-за вспышки острой кишечной инфекции среди детей. В учреждении полностью остановили прием новых гостей, заезд спортсменов на сборы и проведение соревнований. Доступ сопровождающих лиц также закрыт.
Прокуратура Республики Коми начала проверку по факту массовых заболеваний несовершеннолетних посетителей комплекса. Надзорное ведомство выясняет, как в учреждении работали по профилактике инфекций и вовремя ли приняли санитарные меры после первых случаев болезни.
Также прокуратура оценит, достаточно ли медицинской помощи получили заболевшие дети.
|Ограничение
|Статус на период карантина
|Прием новых проживающих
|Приостановлен
|Заезд на спортивные сборы
|Приостановлен
|Проведение соревнований
|Запрещено
|Допуск сопровождающих
|Закрыт
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.