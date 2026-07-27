Дорожные работы в Саратове изменят маршруты пяти городских автобусов

В Саратове с 8:00 28 июля до 20:00 1 августа перекроют движение транспорта на пересечении улиц Советской и Рахова. Дорожники проведут там работы по благоустройству.
Из-за перекрытия пяти участков дорог изменится схема движения нескольких городских автобусных маршрутов. Транспорт пустят в объезд через соседние улицы.
|Маршрут
|Измененный путь следования
|№ 78
|В сторону ж/д вокзала: через ул. Чапаева и Большую Казачью. В сторону стадиона "Волга": через ул. Вавилова, Астраханскую, Рабочую и Чапаева
|№ 56
|В сторону ул. Технической: через ул. Рахова, Рабочую, Чапаеву, Большую Казачью и снова на Рахова. В сторону ул. Грибова — без изменений
|№ 25
|В сторону ж/д вокзала: через ул. Рахова, Рабочую, Чапаеву и Большую Казачью. В сторону ул. Грибова — без изменений
|№ 44
|Через ул. Чапаева, Большую Казачью и Астраханскую
|№ 93
|Прямое направление: через ул. Советская, Чапаева, Большую Казачью и Астраханскую. Обратное: через ул. Рахова, Рабочую, Чапаеву и Советскую
Ограничение трафика на пересечении Советской и Рахова станет частью серии дорожных работ в городе. Ранее стало известно о перекрытии движения еще на двух улицах Саратова.
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