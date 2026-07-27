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Дорожные работы в Саратове изменят маршруты пяти городских автобусов

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратове с 8:00 28 июля до 20:00 1 августа перекроют движение транспорта на пересечении улиц Советской и Рахова. Дорожники проведут там работы по благоустройству.

Перекрытие дороги в центре города
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перекрытие дороги в центре города

Из-за перекрытия пяти участков дорог изменится схема движения нескольких городских автобусных маршрутов. Транспорт пустят в объезд через соседние улицы.

Маршрут Измененный путь следования
№ 78 В сторону ж/д вокзала: через ул. Чапаева и Большую Казачью. В сторону стадиона "Волга": через ул. Вавилова, Астраханскую, Рабочую и Чапаева
№ 56 В сторону ул. Технической: через ул. Рахова, Рабочую, Чапаеву, Большую Казачью и снова на Рахова. В сторону ул. Грибова — без изменений
№ 25 В сторону ж/д вокзала: через ул. Рахова, Рабочую, Чапаеву и Большую Казачью. В сторону ул. Грибова — без изменений
№ 44 Через ул. Чапаева, Большую Казачью и Астраханскую
№ 93 Прямое направление: через ул. Советская, Чапаева, Большую Казачью и Астраханскую. Обратное: через ул. Рахова, Рабочую, Чапаеву и Советскую

Ограничение трафика на пересечении Советской и Рахова станет частью серии дорожных работ в городе. Ранее стало известно о перекрытии движения еще на двух улицах Саратова.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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Дорожные работы в Саратове изменят маршруты пяти городских автобусов
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