Дорожные работы в Саратове изменят маршруты пяти городских автобусов

В Саратове с 8:00 28 июля до 20:00 1 августа перекроют движение транспорта на пересечении улиц Советской и Рахова. Дорожники проведут там работы по благоустройству.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перекрытие дороги в центре города

Из-за перекрытия пяти участков дорог изменится схема движения нескольких городских автобусных маршрутов. Транспорт пустят в объезд через соседние улицы.

Маршрут Измененный путь следования № 78 В сторону ж/д вокзала: через ул. Чапаева и Большую Казачью. В сторону стадиона "Волга": через ул. Вавилова, Астраханскую, Рабочую и Чапаева № 56 В сторону ул. Технической: через ул. Рахова, Рабочую, Чапаеву, Большую Казачью и снова на Рахова. В сторону ул. Грибова — без изменений № 25 В сторону ж/д вокзала: через ул. Рахова, Рабочую, Чапаеву и Большую Казачью. В сторону ул. Грибова — без изменений № 44 Через ул. Чапаева, Большую Казачью и Астраханскую № 93 Прямое направление: через ул. Советская, Чапаева, Большую Казачью и Астраханскую. Обратное: через ул. Рахова, Рабочую, Чапаеву и Советскую

Ограничение трафика на пересечении Советской и Рахова станет частью серии дорожных работ в городе. Ранее стало известно о перекрытии движения еще на двух улицах Саратова.