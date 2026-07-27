В Тюмени отключили уличное освещение на ряде улиц из-за подтопления шкафов управления. Электричество отключили после мониторинга зон разлива воды, который провели специалисты МБУ "Тюменьгормост".
Без фонарей остались жители следующих участков:
Ситуация осложняется подъемом уровня воды в реке Туре — за сутки он достиг 872 см. Сейчас городские службы следят за состоянием семи наиболее уязвимых территорий, которые уже оказались в воде.
|Показатель
|Значение / Статус
|Уровень воды в р. Тура
|872 см
|Новые пункты с песком
|10 единиц
|Количество эвакуированных
|20 человек
Для укрепления насыпей в городе развернули 10 дополнительных пунктов с песком. Двадцать человек уже покинули свои дома — для них бесплатно подготовили места проживания в гостиницах.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.