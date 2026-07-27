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Подъем воды в Туре привел к отключению освещения на ряде улиц Тюмени

Россия » Урал » Тюмень

В Тюмени отключили уличное освещение на ряде улиц из-за подтопления шкафов управления. Электричество отключили после мониторинга зон разлива воды, который провели специалисты МБУ "Тюменьгормост".

Работы на уличной лампе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Работы на уличной лампе

Без фонарей остались жители следующих участков:

  • ул. Сеченова (дома №№ 1-20);
  • ул. Сурикова (дома №№ 1-24);
  • ул. Дружбы (дома №№ 3-12);
  • ул. Жданова (дома №№ 2-28);
  • ул. Верещагина, ул. Спартака, пер. Башкирский, ул. Габдуллы Тукая, ул. Мусы Джалиля, ул. Кутузова и ул. Пожарского.

Ситуация осложняется подъемом уровня воды в реке Туре — за сутки он достиг 872 см. Сейчас городские службы следят за состоянием семи наиболее уязвимых территорий, которые уже оказались в воде.

Показатель Значение / Статус
Уровень воды в р. Тура 872 см
Новые пункты с песком 10 единиц
Количество эвакуированных 20 человек

Для укрепления насыпей в городе развернули 10 дополнительных пунктов с песком. Двадцать человек уже покинули свои дома — для них бесплатно подготовили места проживания в гостиницах.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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