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В Белгороде восстанавливают жилые дома и общественные пространства после обстрела

Россия » Центр » Белгород

В центре Белгорода восстанавливают жилые дома и общественные пространства после ночного обстрела. Коммунальные службы уже вывезли 50 кубометров строительного мусора, битые стекла и фрагменты фасадов, а поврежденные машины перевезли на стоянку "Белгорблагоустройства".

Разрушения в Белгороде после обстрелов ВСУ
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова
Разрушения в Белгороде после обстрелов ВСУ

Собственники зданий вместе с городскими службами временно закрыли проемы в стенах и окнах, чтобы защитить помещения от осадков и ветра. Для тех, кто не может присутствовать на объектах лично, помощь оказывают через управу или службу 112.

На восстановление окон в поврежденных домах врио губернатора Александр Шуваев выделил 10 миллионов рублей. Средства помогут быстрее заменить стекла и рамы в многоквартирных домах. Масштаб разрушений виден на конкретных примерах: в одном из зданий серьезно пострадали 12 квартир, а заменить стекла нужно в 30 окнах.

"Объёмы повреждений большие — такая поддержка сейчас крайне необходима: сможем более оперативно завершить ремонт", — сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Строительные эксперты проверили состояние зданий и не обнаружили критических нарушений в их конструкции. Сейчас рабочие проводят замеры и составляют сметы для начала капитального ремонта.

Особое внимание уделяют пожилым людям, которые вернулись в свои квартиры после ночи у родственников. Городские власти предлагают им временно пожить в пунктах временного размещения (ПВР). Там организовали горячее питание и медицинскую помощь. Социальные работники обходят дома, чтобы помочь с переездом тем, кому это необходимо.

Показатель Значение
Сумма на восстановление остекления 10 млн рублей
Объем вывезенного мусора ~ 50 куб. м
Повреждения в одном из МКД 12 квартир, 30 окон
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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