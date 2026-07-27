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Жители правого берега Пензы останутся без воды до утра 28 июля

Россия » Поволжье » Пенза

В Пензе временно прекратили подачу воды в 16 районах города. Жители останутся без водоснабжения до утра 28 июля. Причина — запуск нового магистрального трубопровода, который соединит Терновку и улицу Измайлова.

Современный кухонный смеситель с бьющей струей воды
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Современный кухонный смеситель с бьющей струей воды

Масштабное отключение затронуло жилые дома и социальные объекты в таких районах, как Терновка, Гидрострой, ГПЗ, Сурская Ривьера, Сосновка, Манчжурия, Маяк, Шуист и Биосинтез. Также перебои зафиксировали в Нахаловке, Согласии, Юго-Западном районе, Кривозерье и поселке Мичурино.

"Вчера наливали вечером воду в тазики, в ведра. Запаслись как могли", — поделилась жительница города.

Технические детали и логистика

Работы по запуску магистрали проходят на пересечении улиц Терновского и Ростовской. Из-за этого движение транспорта с обеих сторон ограничили по двум полосам. Новая сеть призвана стабилизировать подачу воды в растущих районах правого берега Пензы.

"Идут подготовительные работы по очищению трубы от старой изоляции. В дальнейшем вырежем сегмент трубы и вставим узел с задвижками. Затем закроем камеру, соединим трубопровод диаметром 560 с существующей сетью и восстановим дорогу. До 6 августа пустим движение", — рассказал заместитель главного инженера подрядной организации Михаил Глаголев.

Для обеспечения базовых потребностей жителей организовали подвоз технической воды. Автоцистерны направили на улицы Антонова, Олимпийской и в Терновку.

"Когда нет воды, я считаю, за это отвечает администрация. Ничего хорошего нет. У всех маленькие дети. Тем более, лето", — отметил местный житель.

Сроки возврата воды

Водоснабжение должны восстановить 28 июля к 8:00. В ресурсоснабжающей организации предупреждают: сети потребуется время для заполнения, поэтому в первые часы напор воды может быть слабым.

Параметр Данные
Диаметр новой трубы 560 мм
Срок восстановления воды 28 июля, 08:00
Срок восстановления дороги до 6 августа
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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