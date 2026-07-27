В Пензе временно прекратили подачу воды в 16 районах города. Жители останутся без водоснабжения до утра 28 июля. Причина — запуск нового магистрального трубопровода, который соединит Терновку и улицу Измайлова.
Масштабное отключение затронуло жилые дома и социальные объекты в таких районах, как Терновка, Гидрострой, ГПЗ, Сурская Ривьера, Сосновка, Манчжурия, Маяк, Шуист и Биосинтез. Также перебои зафиксировали в Нахаловке, Согласии, Юго-Западном районе, Кривозерье и поселке Мичурино.
Работы по запуску магистрали проходят на пересечении улиц Терновского и Ростовской. Из-за этого движение транспорта с обеих сторон ограничили по двум полосам. Новая сеть призвана стабилизировать подачу воды в растущих районах правого берега Пензы.
Для обеспечения базовых потребностей жителей организовали подвоз технической воды. Автоцистерны направили на улицы Антонова, Олимпийской и в Терновку.
Водоснабжение должны восстановить 28 июля к 8:00. В ресурсоснабжающей организации предупреждают: сети потребуется время для заполнения, поэтому в первые часы напор воды может быть слабым.
|Параметр
|Данные
|Диаметр новой трубы
|560 мм
|Срок восстановления воды
|28 июля, 08:00
|Срок восстановления дороги
|до 6 августа
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.