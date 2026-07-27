На предприятиях Группы компаний УЛК заменили импортные мотор-редукторы на российские аналоги. Оборудование установили на линии подачи бревен в ФБС и транспортере отвода опилков.
Испытания показали, что отечественные детали работают так же надежно, как и зарубежные. Для завода это означает переход на внутренние поставки и избавление от зависимости от иностранных производителей запчастей.
Для инженера или механика лесного комплекса такая замена решает проблему с поиском деталей и сроками их доставки, что особенно важно при интенсивной нагрузке на оборудование в период активных заготовок.
|Параметр
|Информация
|Объекты модернизации
|Линия подачи бревен (ФБС), транспортер опилков
|Суть изменений
|Замена импортных мотор-редукторов на российские
|Результат
|Снижение зависимости от иностранных поставщиков
Группа компаний УЛК работает в Архангельской области с 2005 года. Холдинг объединяет предприятия по заготовке и переработке древесины, лесовосстановлению и биоэнергетике. В структуру входят Устьянский, Лешуконский, Вельский и Плесецкий леспромхозы, а также теплоэнергетическая компания и Корпорация развития Устьян. Владелец ГК УЛК — Владимир Буторин.
"Испытания подтвердили, что российские редукторы не уступают импортным по качеству и надежности", — сообщили в пресс-службе ГК УЛК.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.