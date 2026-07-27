В Архангельской области в ГК УЛК протестировали российские мотор-редукторы

На предприятиях Группы компаний УЛК заменили импортные мотор-редукторы на российские аналоги. Оборудование установили на линии подачи бревен в ФБС и транспортере отвода опилков.

Фото: unsplash.com by Sandalwood Australia is licensed under Free to use under the Unsplash License Бревно

Испытания показали, что отечественные детали работают так же надежно, как и зарубежные. Для завода это означает переход на внутренние поставки и избавление от зависимости от иностранных производителей запчастей.

Для инженера или механика лесного комплекса такая замена решает проблему с поиском деталей и сроками их доставки, что особенно важно при интенсивной нагрузке на оборудование в период активных заготовок.

Параметр Информация Объекты модернизации Линия подачи бревен (ФБС), транспортер опилков Суть изменений Замена импортных мотор-редукторов на российские Результат Снижение зависимости от иностранных поставщиков

Группа компаний УЛК работает в Архангельской области с 2005 года. Холдинг объединяет предприятия по заготовке и переработке древесины, лесовосстановлению и биоэнергетике. В структуру входят Устьянский, Лешуконский, Вельский и Плесецкий леспромхозы, а также теплоэнергетическая компания и Корпорация развития Устьян. Владелец ГК УЛК — Владимир Буторин.

"Испытания подтвердили, что российские редукторы не уступают импортным по качеству и надежности", — сообщили в пресс-службе ГК УЛК.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов