Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн утвердил лимиты добычи охотничьих ресурсов на сезон 2026-2027 годов. Новые квоты определяют, сколько животных разных видов можно изъять из природы без вреда для популяции. Документы вступают в силу с момента опубликования, а старые нормы перестанут действовать с 1 августа 2026 года.
Для охотника эти цифры означают доступ к ресурсам в его районе: часть лимитов распределили между профессиональными хозяйствами и предприятиями, часть оставили для жителей в общедоступных угодьях. Перед утверждением нормы прошли государственную экологическую экспертизу.
Основные квоты затронули лося, соболя, медведя, рысь и выдру. Наибольший объем изъятия разрешен для бурого медведя и лося.
|Животное
|Общий лимит (особей)
|Доступно в общедоступных угодьях
|Бурый медведь
|894
|351
|Лось
|1289
|729
|Соболь
|250
|137
|Выдра речная
|290
|0
|Рысь
|41
|20
География квот в общедоступных угодьях неравномерна. Наибольшая концентрация лимитов сосредоточена в трех районах:
Выдра речная в этом сезоне полностью закреплена за охотпользователями — индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (включая ООО "ОхотЗвероПром Коми" и Республиканское общество охотников и рыболовов). В общедоступных угодьях на выдру квоты не выделены.
Контролировать соблюдение установленных норм будет министр природных ресурсов и экологии Республики Коми Р. В. Полшведкин.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.