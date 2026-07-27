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В Коми запретили добычу речной выдры в общедоступных угодьях

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн утвердил лимиты добычи охотничьих ресурсов на сезон 2026-2027 годов. Новые квоты определяют, сколько животных разных видов можно изъять из природы без вреда для популяции. Документы вступают в силу с момента опубликования, а старые нормы перестанут действовать с 1 августа 2026 года.

Морская выдра
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Морская выдра

Для охотника эти цифры означают доступ к ресурсам в его районе: часть лимитов распределили между профессиональными хозяйствами и предприятиями, часть оставили для жителей в общедоступных угодьях. Перед утверждением нормы прошли государственную экологическую экспертизу.

Объемы добычи по видам

Основные квоты затронули лося, соболя, медведя, рысь и выдру. Наибольший объем изъятия разрешен для бурого медведя и лося.

Животное Общий лимит (особей) Доступно в общедоступных угодьях
Бурый медведь 894 351
Лось 1289 729
Соболь 250 137
Выдра речная 290 0
Рысь 41 20

Где охотиться выгоднее

География квот в общедоступных угодьях неравномерна. Наибольшая концентрация лимитов сосредоточена в трех районах:

  • Троицко-Печорский: здесь выделен весь объем добычи соболя для общедоступных угодий (137 особей), а также 71 лось, 5 рысей и 38 медведей.
  • Усть-Куломский: разрешено добыть 87 лосей, 51 медведя и 24 соболя.
  • Усть-Цилемский: лимит составляет 78 лосей, 25 медведей, 21 соболь и 4 рыси.

Выдра речная в этом сезоне полностью закреплена за охотпользователями — индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (включая ООО "ОхотЗвероПром Коми" и Республиканское общество охотников и рыболовов). В общедоступных угодьях на выдру квоты не выделены.

Контролировать соблюдение установленных норм будет министр природных ресурсов и экологии Республики Коми Р. В. Полшведкин.

Экспертная проверка:
эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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