В Феодосии завершают реставрацию дачи Стамболи. Здание конца XIX века, признанное объектом культурного наследия, возвращают к жизни. По данным Минстроя Республики Крым, готовность объекта достигла 99,9%.
Сейчас рабочие убирают помещения и составляют научно-реставрационный отчёт. После этого здание откроют для горожан и туристов.
"Дача Стамболи является жемчужиной архитектурного наследия нашего региона. Сейчас мы сосредоточены на финальной подготовке, чтобы этот объект был открыт для жителей и гостей Феодосии", — отметил министр строительства и архитектуры РК Эдуард Щеголев.
Дача Стамболи представляет собой трёхэтажное строение с подземным уровнем. Главной особенностью здания стала восьмиугольная башня высотой 20 метров. Общая площадь постройки составляет 1,5 тысячи квадратных метров.
|Характеристика
|Параметры
|Площадь здания
|1 500 кв. м
|Высота башни
|20 метров
|Этажность
|3 этажа + цоколь
Восстановление исторического особняка расширит туристическую карту Феодосии. Подобные объекты привлекают любителей архитектуры и истории, что может дать дополнительный импульс развитию инфраструктуры вокруг здания.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.