Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Башкортостан получит свыше 420 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Энергетики Кировской области подготовили 123 бригады к ликвидации последствий непогоды
Жители Ленинского района Саратова останутся без холодной воды на двое суток
Шаровая молния и температурные качели: необычные явления зафиксированы в Кировской области
Служба ранней помощи в Петербурге помогает детям с РАС и синдромом Дауна
Спрос на первый рейс "Метеора" из Перми в Сарапул превысил 75%
Учителя Чувашии получили премии до 100 тысяч рублей за успех учеников
Оренбургские компании планируют поставлять в Индию холодный чай и гречневую пасту
Губернатор Петербурга об атаках БПЛА: мы выполним свой долг, несмотря на вражеские атаки

В Феодосии завершают реставрацию исторической дачи Стамболи

Россия » Юг » Симферополь

В Феодосии завершают реставрацию дачи Стамболи. Здание конца XIX века, признанное объектом культурного наследия, возвращают к жизни. По данным Минстроя Республики Крым, готовность объекта достигла 99,9%.

реставрация каменной кладки
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
реставрация каменной кладки

Сейчас рабочие убирают помещения и составляют научно-реставрационный отчёт. После этого здание откроют для горожан и туристов.

"Дача Стамболи является жемчужиной архитектурного наследия нашего региона. Сейчас мы сосредоточены на финальной подготовке, чтобы этот объект был открыт для жителей и гостей Феодосии", — отметил министр строительства и архитектуры РК Эдуард Щеголев.

Дача Стамболи представляет собой трёхэтажное строение с подземным уровнем. Главной особенностью здания стала восьмиугольная башня высотой 20 метров. Общая площадь постройки составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Характеристика Параметры
Площадь здания 1 500 кв. м
Высота башни 20 метров
Этажность 3 этажа + цоколь

Восстановление исторического особняка расширит туристическую карту Феодосии. Подобные объекты привлекают любителей архитектуры и истории, что может дать дополнительный импульс развитию инфраструктуры вокруг здания.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Еда и рецепты
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Еда и рецепты
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Бизнес
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Популярное
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе

Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.

Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Последние материалы
В Санкт-Петербурге на станции "Горный институт" зафиксирована поломка эскалатора
Ремонт водоочистной станции в Симферополе приведет к отключению воды на сутки
Aurus сосредоточится на премиальном сегменте и откажется от бюджетных авто
Школы Калининградской области получат миллионы на кибербезопасность и музеи
Узелки, бусины и хищный принт: 6 сумок, которые станут главной изюминкой вашего гардероба
В Энгельсе ужесточают контроль за управляющими компаниями из-за жалоб жителей
Власти Костромской области уточнили перечень льгот для бойцов СВО и членов их семей
Прокуратура Коми проверяет причины массовых заболеваний детей в лыжном центре
Дорожные работы в Саратове изменят маршруты пяти городских автобусов
Подъем воды в Туре привел к отключению освещения на ряде улиц Тюмени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.