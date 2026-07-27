В Феодосии завершают реставрацию исторической дачи Стамболи

В Феодосии завершают реставрацию дачи Стамболи. Здание конца XIX века, признанное объектом культурного наследия, возвращают к жизни. По данным Минстроя Республики Крым, готовность объекта достигла 99,9%.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use реставрация каменной кладки

Сейчас рабочие убирают помещения и составляют научно-реставрационный отчёт. После этого здание откроют для горожан и туристов.

"Дача Стамболи является жемчужиной архитектурного наследия нашего региона. Сейчас мы сосредоточены на финальной подготовке, чтобы этот объект был открыт для жителей и гостей Феодосии", — отметил министр строительства и архитектуры РК Эдуард Щеголев.

Дача Стамболи представляет собой трёхэтажное строение с подземным уровнем. Главной особенностью здания стала восьмиугольная башня высотой 20 метров. Общая площадь постройки составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Характеристика Параметры Площадь здания 1 500 кв. м Высота башни 20 метров Этажность 3 этажа + цоколь

Восстановление исторического особняка расширит туристическую карту Феодосии. Подобные объекты привлекают любителей архитектуры и истории, что может дать дополнительный импульс развитию инфраструктуры вокруг здания.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева