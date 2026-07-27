Топливный кризис затронул 12 районов Башкортостана: в ряде муниципалитетов бензин по-прежнему в дефиците. Ситуация наиболее критическая там, где единственной точкой продажи топлива остается одна АЗС.
В Уфе очереди на заправках начали сокращаться. В прошлую субботу на 31 станции скопилось 380 автомобилей. Для сравнения: неделей ранее водители в столице республики создали очередь из 1 100 машин.
Проблемы с поставками топлива сохраняются в следующих населенных пунктах:
Сложная обстановка сложилась в Стерлитамаке: здесь очереди из машин достигают 120 автомобилей, а водители ждут заправки до двух часов. Из 26 станций города бензин сейчас есть только на 10, дизельное топливо — на 12. Еще три АЗС не работают из-за ремонта.
"В Уфе обстановка постепенно приходит в норму, хотя назвать ее идеальной пока нельзя", — сообщил заместитель министра промышленности Башкирии Эдуард Мустафин.
|Город / Район
|Статус ситуации
|Уфа
|Очереди сократились с 1 100 до 380 машин
|Стерлитамак
|Топливо на 10-12 АЗС из 26; очереди до 120 машин
|12 районов (в т. ч. Агидель, Межгорье)
|Ощутимый дефицит топлива
Дефицит горючего в удаленных районах республики создает риски для работы сельскохозяйственной техники и транспортного сообщения, особенно в поселениях с одной заправочной станцией.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.