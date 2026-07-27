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Дефицит бензина в Башкортостане затронул двенадцать районов республики

Россия » Поволжье » Уфа

Топливный кризис затронул 12 районов Башкортостана: в ряде муниципалитетов бензин по-прежнему в дефиците. Ситуация наиболее критическая там, где единственной точкой продажи топлива остается одна АЗС.

Закрытая АЗС с дорожными конусами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закрытая АЗС с дорожными конусами

В Уфе очереди на заправках начали сокращаться. В прошлую субботу на 31 станции скопилось 380 автомобилей. Для сравнения: неделей ранее водители в столице республики создали очередь из 1 100 машин.

Проблемы с поставками топлива сохраняются в следующих населенных пунктах:

  • Агидель;
  • Межгорье;
  • Аскинский, Балтачевский, Белокатайский, Бакалинский, Благоварский, Мишкинский, Караидельский, Ермекеевский, Федоровский, Миякинский, Стерлибашевский и Зианчуринский районы.

Сложная обстановка сложилась в Стерлитамаке: здесь очереди из машин достигают 120 автомобилей, а водители ждут заправки до двух часов. Из 26 станций города бензин сейчас есть только на 10, дизельное топливо — на 12. Еще три АЗС не работают из-за ремонта.

"В Уфе обстановка постепенно приходит в норму, хотя назвать ее идеальной пока нельзя", — сообщил заместитель министра промышленности Башкирии Эдуард Мустафин.

Город / Район Статус ситуации
Уфа Очереди сократились с 1 100 до 380 машин
Стерлитамак Топливо на 10-12 АЗС из 26; очереди до 120 машин
12 районов (в т. ч. Агидель, Межгорье) Ощутимый дефицит топлива

Дефицит горючего в удаленных районах республики создает риски для работы сельскохозяйственной техники и транспортного сообщения, особенно в поселениях с одной заправочной станцией.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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