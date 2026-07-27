В Херсонской области на развитие медицины в текущем году выделили 1,26 миллиарда рублей. Средства направляют на ремонт больниц, закупку оборудования и привлечение новых кадров. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Работы ведутся в нескольких районах области. Сейчас капитально ремонтируют поликлинику Каланчакской центральной районной больницы (ЦРБ). В поселках Петровка, Новоалексеевка и Аскания-Нова установят три модульные врачебные амбулатории.
Для Генической ЦРБ готовят проект нового хирургического корпуса. Эти меры должны сократить время ожидания приема и упростить доступ к базовой медицинской помощи для сельских жителей.
Новое оборудование получили отделения паллиативной помощи в Верхнерогачикской и Каланчакской ЦРБ, а также центры реабилитации в Скадовске и Геническе. Для перевозки пациентов и работы выездных бригад Нижнесерогозская ЦРБ получила автомобиль.
В части лекарственного обеспечения за первое полугодие препаратами снабдили 706 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые находятся под наблюдением врачей. Противовирусную терапию проходят 14 человек с хроническим гепатитом С.
|Направление помощи
|Показатель / Сумма
|Льготные лекарства и питание для детей-инвалидов
|более 101 млн рублей
|Выплаты медикам, пострадавшим в СВО
|47,4 млн рублей (368 чел.)
|Скрининг новорожденных на генетические заболевания
|294 ребенка (36 видов болезней)
|Мониторинг глюкозы при диабете 1 типа
|27 детей и 2 беременные женщины
Регион планирует привлечь 40 новых специалистов по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Из них нужны 22 врача и 18 медработников среднего звена. На данный момент подписано 11 договоров: с восемью врачами и тремя медработниками.
Параллельно внедряют единую ИТ-систему. В ближайшее время запустят цифровой модуль скорой помощи и лабораторную информационную систему, что позволит быстрее передавать данные о пациентах между учреждениями.
"По мере реализации программы жителям станет проще попасть к врачу, получить необходимые лекарства, пройти обследование и восстановиться после болезни", — отметили в органах власти региона.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.