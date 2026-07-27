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В Херсонской области на развитие медицины выделили 1,26 миллиарда рублей

Россия » Новороссия » Херсон

В Херсонской области на развитие медицины в текущем году выделили 1,26 миллиарда рублей. Средства направляют на ремонт больниц, закупку оборудования и привлечение новых кадров. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Медицинская сестра и пациентка в больнице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Медицинская сестра и пациентка в больнице

Ремонт и новые амбулатории

Работы ведутся в нескольких районах области. Сейчас капитально ремонтируют поликлинику Каланчакской центральной районной больницы (ЦРБ). В поселках Петровка, Новоалексеевка и Аскания-Нова установят три модульные врачебные амбулатории.

Для Генической ЦРБ готовят проект нового хирургического корпуса. Эти меры должны сократить время ожидания приема и упростить доступ к базовой медицинской помощи для сельских жителей.

Оборудование и лекарства

Новое оборудование получили отделения паллиативной помощи в Верхнерогачикской и Каланчакской ЦРБ, а также центры реабилитации в Скадовске и Геническе. Для перевозки пациентов и работы выездных бригад Нижнесерогозская ЦРБ получила автомобиль.

В части лекарственного обеспечения за первое полугодие препаратами снабдили 706 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые находятся под наблюдением врачей. Противовирусную терапию проходят 14 человек с хроническим гепатитом С.

Направление помощи Показатель / Сумма
Льготные лекарства и питание для детей-инвалидов более 101 млн рублей
Выплаты медикам, пострадавшим в СВО 47,4 млн рублей (368 чел.)
Скрининг новорожденных на генетические заболевания 294 ребенка (36 видов болезней)
Мониторинг глюкозы при диабете 1 типа 27 детей и 2 беременные женщины

Кадры и цифровизация

Регион планирует привлечь 40 новых специалистов по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Из них нужны 22 врача и 18 медработников среднего звена. На данный момент подписано 11 договоров: с восемью врачами и тремя медработниками.

Параллельно внедряют единую ИТ-систему. В ближайшее время запустят цифровой модуль скорой помощи и лабораторную информационную систему, что позволит быстрее передавать данные о пациентах между учреждениями.

"По мере реализации программы жителям станет проще попасть к врачу, получить необходимые лекарства, пройти обследование и восстановиться после болезни", — отметили в органах власти региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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