В Белгородской области восстановили 46 объектов жилья за одну неделю

В Белгородской области за неделю с 20 по 26 июля строительные бригады восстановили 46 объектов жилья, поврежденных ударами ВСУ. Больше всего работ завершили в областном центре.
В Белгороде привели в порядок 35 объектов. Из них 30 квартир в многоэтажках на улицах Будённого, Губкина, Есенина, Железнодорожной, Каштановой, Костюкова, Мокроусова, Преображенской и Славянской. Также рабочие восстановили пять частных домов в переулках 1-й Лирический и 3-й Южный, а также на улицах Весёлая, Комсомольская и Сургутская.
|Район/Округ
|Количество объектов
|Адреса и типы жилья
|Белгород
|35
|30 квартир, 5 частных домов
|Шебекинский округ
|5
|4 квартиры в Шебекино, 1 квартира в с. Графовка
|Белгородский округ
|3
|Частные дома в с. Беловское и п. Разумное
|Грайворонский округ
|2
|Квартира в г. Грайворон, частный дом в с. Головчино
|Краснояружский округ
|1
|Частный дом в п. Красная Яруга
В Шебекинском округе зафиксировали восстановление пяти объектов: четыре квартиры в многоквартирных домах Шебекино (улицы 50 лет Октября, Генерала Шумилова, Парковая) и одна квартира на Центральной улице села Графовка.
В Белгородском округе рабочие завершили ремонт трех частных домов по улице Пригородной в селе Беловское и по улице Овражной в поселке Разумное. В Грайворонском округе восстановили помещения в многоквартирном доме на улице Шухова (г. Грайворон) и в частном доме на улице Мира в селе Головчино.
Один объект привели в порядок в Краснояружском округе — это частный дом по улице Дальневосточной в поселке Красная Яруга.
"Наши бригады продолжают ежедневно восстанавливать повреждённое ударами ВСУ жилье", — сообщил губернатор Александр Шуваев.
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