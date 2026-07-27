В Белгородской области восстановили 46 объектов жилья за одну неделю

В Белгородской области за неделю с 20 по 26 июля строительные бригады восстановили 46 объектов жилья, поврежденных ударами ВСУ. Больше всего работ завершили в областном центре.

Фото: Pravda.Ru by Марина Ивановская is licensed under All Rights Reserved Белгородская область

В Белгороде привели в порядок 35 объектов. Из них 30 квартир в многоэтажках на улицах Будённого, Губкина, Есенина, Железнодорожной, Каштановой, Костюкова, Мокроусова, Преображенской и Славянской. Также рабочие восстановили пять частных домов в переулках 1-й Лирический и 3-й Южный, а также на улицах Весёлая, Комсомольская и Сургутская.

Район/Округ Количество объектов Адреса и типы жилья Белгород 35 30 квартир, 5 частных домов Шебекинский округ 5 4 квартиры в Шебекино, 1 квартира в с. Графовка Белгородский округ 3 Частные дома в с. Беловское и п. Разумное Грайворонский округ 2 Квартира в г. Грайворон, частный дом в с. Головчино Краснояружский округ 1 Частный дом в п. Красная Яруга

В Шебекинском округе зафиксировали восстановление пяти объектов: четыре квартиры в многоквартирных домах Шебекино (улицы 50 лет Октября, Генерала Шумилова, Парковая) и одна квартира на Центральной улице села Графовка.

В Белгородском округе рабочие завершили ремонт трех частных домов по улице Пригородной в селе Беловское и по улице Овражной в поселке Разумное. В Грайворонском округе восстановили помещения в многоквартирном доме на улице Шухова (г. Грайворон) и в частном доме на улице Мира в селе Головчино.

Один объект привели в порядок в Краснояружском округе — это частный дом по улице Дальневосточной в поселке Красная Яруга.

"Наши бригады продолжают ежедневно восстанавливать повреждённое ударами ВСУ жилье", — сообщил губернатор Александр Шуваев.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова