В Ветлуге с 29 июля меняют систему продажи бензина и дизеля на АЗС "Лукойл" (ул. Максима Горького, 78б). Теперь заправить автомобиль можно будет только по QR-коду. Этот механизм запустили в качестве пилотного проекта: если опыт Ветлужского округа окажется успешным, систему внедрят и в других районах.
Решение о переходе на электронные коды приняли 6 июля на заседании регионального оперативного штаба. Главная задача — убрать очереди и остановить скупку топлива перекупщиками, которые вывозят горючее в соседние регионы. Местные жители регулярно жаловались на дефицит из-за таких схем.
Водители получают QR-код через чат-бот "Топливо52" в мессенджере "МАКС". Система работает так: пользователь проходит авторизацию по номеру телефона, после чего код привязывается к государственному номеру автомобиля. Один телефон позволяет оформить коды для десяти машин.
|Параметр
|Условие
|Лимит бензина (АИ-92, АИ-95)
|до 40 литров
|Лимит дизельного топлива
|до 60 литров
|Интервал между заправками
|48 часов (двое суток)
После использования код аннулируется. Запросить новый на тот же автомобиль можно только через двое суток. Это ограничение поможет сократить количество мелких заездов на станцию и разгрузить поток машин.
С 08:00 29 июля на АЗС перестанет действовать ограничение по четности или нечетности номеров. Заправиться по QR-коду сможет любой водитель, независимо от региона регистрации машины.
Для людей, у которых нет смартфона или возникли сложности с интернетом, на заправке круглосуточно будут дежурить волонтеры — они помогут оформить электронный пропуск.
В Ветлужском округе работает и частная АЗС, но большинство водителей выбирают сетевую станцию из-за более низкой цены. Новая цифровая система позволит оперативно корректировать поставки: если количество запросов на коды вырастет, объем топлива на станции увеличат.
Чат-бот уведомит вас о действующем коде. Вы сможете либо оставить его, либо отменить и создать новый с актуальным видом горючего.
Один номер телефона позволяет получить QR-коды для десяти разных автомобилей.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.