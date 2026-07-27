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В Ветлужском округе запустили пилотный проект по продаже бензина через QR-коды

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

В Ветлуге с 29 июля меняют систему продажи бензина и дизеля на АЗС "Лукойл" (ул. Максима Горького, 78б). Теперь заправить автомобиль можно будет только по QR-коду. Этот механизм запустили в качестве пилотного проекта: если опыт Ветлужского округа окажется успешным, систему внедрят и в других районах.

Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Решение о переходе на электронные коды приняли 6 июля на заседании регионального оперативного штаба. Главная задача — убрать очереди и остановить скупку топлива перекупщиками, которые вывозят горючее в соседние регионы. Местные жители регулярно жаловались на дефицит из-за таких схем.

Механика получения и использования кода

Водители получают QR-код через чат-бот "Топливо52" в мессенджере "МАКС". Система работает так: пользователь проходит авторизацию по номеру телефона, после чего код привязывается к государственному номеру автомобиля. Один телефон позволяет оформить коды для десяти машин.

Параметр Условие
Лимит бензина (АИ-92, АИ-95) до 40 литров
Лимит дизельного топлива до 60 литров
Интервал между заправками 48 часов (двое суток)

После использования код аннулируется. Запросить новый на тот же автомобиль можно только через двое суток. Это ограничение поможет сократить количество мелких заездов на станцию и разгрузить поток машин.

Отмена "чет-нечета" и помощь водителям

С 08:00 29 июля на АЗС перестанет действовать ограничение по четности или нечетности номеров. Заправиться по QR-коду сможет любой водитель, независимо от региона регистрации машины.

Для людей, у которых нет смартфона или возникли сложности с интернетом, на заправке круглосуточно будут дежурить волонтеры — они помогут оформить электронный пропуск.

В Ветлужском округе работает и частная АЗС, но большинство водителей выбирают сетевую станцию из-за более низкой цены. Новая цифровая система позволит оперативно корректировать поставки: если количество запросов на коды вырастет, объем топлива на станции увеличат.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если я уже получил код, но хочу сменить вид топлива?

Чат-бот уведомит вас о действующем коде. Вы сможете либо оставить его, либо отменить и создать новый с актуальным видом горючего.

Сколько машин можно привязать к одному аккаунту?

Один номер телефона позволяет получить QR-коды для десяти разных автомобилей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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