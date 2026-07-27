В Орле с 6 августа полностью закроют для пешеходов "Юбилейный" мост через реку Орлик. Сразу после празднования Дня города на объекте начнутся работы по капитальному ремонту.
Жителям города придется изменить привычные маршруты. Единственным доступным путем обхода станет Александровский (Ленинский) мост. Ранее администрация рассматривала и второй вариант — через Горбатый мост, но из-за затянувшегося ремонта последнего этот путь остался недоступен.
"Пешеходный поток будет перенаправлен на Александровский (Ленинский) мост. Это и будет путь обхода. Подрядчик имеет достаточный опыт для выполнения работ. Поэтому надеемся, что он оправдает наши ожидания, и все работы завершатся к 1 мая 2027 года", — сообщил замдиректора МБУ "Спецавтобаза" Дмитрий Кузнецов.
Ремонт затронет основные несущие части сооружения. Строители заменят пролётные строения и конструктивные элементы, а также укрепят опоры. Кроме того, на мосту установят новую систему освещения.
В этом году подрядчик сосредоточится на демонтаже старых частей, бетонных работах и закупке материалов. Финальный этап — косметическая отделка — запланирован на следующий год.
|Параметр
|Данные
|Стоимость контракта
|46,2 млн рублей
|Подрядчик
|ООО "Альянс Нефтегазмонтаж" (г. Троицк)
|Срок завершения работ
|до 21 июня 2027 года (ориентир мэрии — 1 мая)
Ситуация с обходом осложняется состоянием соседних переправ. Ранее и. о. первого заместителя мэра Мария Родштейн заявляла о наличии двух альтернатив, однако Горбатый мост вблизи памятника "400-летие города Орла" до сих пор закрыт. Это создает дополнительную нагрузку на Александровский мост и вызывает вопросы к срокам реализации соседних инфраструктурных проектов, включая мемориальный комплекс "Судбищенская битва".
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.