В Орле закроют Юбилейный мост через реку Орлик для пешеходов

В Орле с 6 августа полностью закроют для пешеходов "Юбилейный" мост через реку Орлик. Сразу после празднования Дня города на объекте начнутся работы по капитальному ремонту.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт моста

Жителям города придется изменить привычные маршруты. Единственным доступным путем обхода станет Александровский (Ленинский) мост. Ранее администрация рассматривала и второй вариант — через Горбатый мост, но из-за затянувшегося ремонта последнего этот путь остался недоступен.

"Пешеходный поток будет перенаправлен на Александровский (Ленинский) мост. Это и будет путь обхода. Подрядчик имеет достаточный опыт для выполнения работ. Поэтому надеемся, что он оправдает наши ожидания, и все работы завершатся к 1 мая 2027 года", — сообщил замдиректора МБУ "Спецавтобаза" Дмитрий Кузнецов.

Что изменится в конструкции моста

Ремонт затронет основные несущие части сооружения. Строители заменят пролётные строения и конструктивные элементы, а также укрепят опоры. Кроме того, на мосту установят новую систему освещения.

В этом году подрядчик сосредоточится на демонтаже старых частей, бетонных работах и закупке материалов. Финальный этап — косметическая отделка — запланирован на следующий год.

Параметр Данные Стоимость контракта 46,2 млн рублей Подрядчик ООО "Альянс Нефтегазмонтаж" (г. Троицк) Срок завершения работ до 21 июня 2027 года (ориентир мэрии — 1 мая)

Проблема альтернативных путей

Ситуация с обходом осложняется состоянием соседних переправ. Ранее и. о. первого заместителя мэра Мария Родштейн заявляла о наличии двух альтернатив, однако Горбатый мост вблизи памятника "400-летие города Орла" до сих пор закрыт. Это создает дополнительную нагрузку на Александровский мост и вызывает вопросы к срокам реализации соседних инфраструктурных проектов, включая мемориальный комплекс "Судбищенская битва".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова