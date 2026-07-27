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В Орле закроют Юбилейный мост через реку Орлик для пешеходов

Россия » Центр » Орел

В Орле с 6 августа полностью закроют для пешеходов "Юбилейный" мост через реку Орлик. Сразу после празднования Дня города на объекте начнутся работы по капитальному ремонту.

Ремонт моста
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ремонт моста

Жителям города придется изменить привычные маршруты. Единственным доступным путем обхода станет Александровский (Ленинский) мост. Ранее администрация рассматривала и второй вариант — через Горбатый мост, но из-за затянувшегося ремонта последнего этот путь остался недоступен.

"Пешеходный поток будет перенаправлен на Александровский (Ленинский) мост. Это и будет путь обхода. Подрядчик имеет достаточный опыт для выполнения работ. Поэтому надеемся, что он оправдает наши ожидания, и все работы завершатся к 1 мая 2027 года", — сообщил замдиректора МБУ "Спецавтобаза" Дмитрий Кузнецов.

Что изменится в конструкции моста

Ремонт затронет основные несущие части сооружения. Строители заменят пролётные строения и конструктивные элементы, а также укрепят опоры. Кроме того, на мосту установят новую систему освещения.

В этом году подрядчик сосредоточится на демонтаже старых частей, бетонных работах и закупке материалов. Финальный этап — косметическая отделка — запланирован на следующий год.

Параметр Данные
Стоимость контракта 46,2 млн рублей
Подрядчик ООО "Альянс Нефтегазмонтаж" (г. Троицк)
Срок завершения работ до 21 июня 2027 года (ориентир мэрии — 1 мая)

Проблема альтернативных путей

Ситуация с обходом осложняется состоянием соседних переправ. Ранее и. о. первого заместителя мэра Мария Родштейн заявляла о наличии двух альтернатив, однако Горбатый мост вблизи памятника "400-летие города Орла" до сих пор закрыт. Это создает дополнительную нагрузку на Александровский мост и вызывает вопросы к срокам реализации соседних инфраструктурных проектов, включая мемориальный комплекс "Судбищенская битва".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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