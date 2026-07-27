В Саратовской области зафиксировали 126 возгораний за 25 и 26 июля

В Саратовской области за прошедшие выходные, 25 и 26 июля, зафиксировали резкий всплеск пожаров. За два дня произошло 126 возгораний, причем больше половины из них возникло из-за сжигания мусора и сухой травы.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пожар в поле

Показатель Значение Возгорания за 25-26 июля 126 случаев Всего палов с начала года 413 случаев Лесные пожары (площадь) 12 очагов / 15 га

В Гагаринском районе Саратова из-за огня пострадал человек. 60-летний мужчина получил ожоги на своем приусадебном участке при использовании мангала. Пострадавшего госпитализировали в Ожоговый центр.

Из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. В МЧС напоминают, что сейчас запрещено разводить костры в лесах и на дачах, сжигать ветки и мусор, бросать окурки, а также оставлять стеклянную тару или емкости с горючим под прямыми солнечными лучами.

При обнаружении огня следует немедленно звонить по номерам 101 или 112.

"Разведение костров, использование мангалов вне отведенных мест и сжигание сухой травы в условиях особого противопожарного режима создают прямую угрозу жизни людей и сохранности лесов", — пояснили в МЧС России по Саратовской области.

Ответы на популярные вопросы

Что запрещено делать при особом противопожарном режиме?

Нельзя разводить открытый огонь в лесах, на приусадебных участках и вблизи сухой травы. Запрещено сжигать мусор и оставлять на солнце емкости с горючими веществами.

Куда сообщать о пожаре?

Необходимо незамедлительно позвонить по телефонам экстренных служб 101 или 112.