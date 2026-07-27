В Саратовской области за прошедшие выходные, 25 и 26 июля, зафиксировали резкий всплеск пожаров. За два дня произошло 126 возгораний, причем больше половины из них возникло из-за сжигания мусора и сухой травы.
|Показатель
|Значение
|Возгорания за 25-26 июля
|126 случаев
|Всего палов с начала года
|413 случаев
|Лесные пожары (площадь)
|12 очагов / 15 га
В Гагаринском районе Саратова из-за огня пострадал человек. 60-летний мужчина получил ожоги на своем приусадебном участке при использовании мангала. Пострадавшего госпитализировали в Ожоговый центр.
Из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. В МЧС напоминают, что сейчас запрещено разводить костры в лесах и на дачах, сжигать ветки и мусор, бросать окурки, а также оставлять стеклянную тару или емкости с горючим под прямыми солнечными лучами.
При обнаружении огня следует немедленно звонить по номерам 101 или 112.
"Разведение костров, использование мангалов вне отведенных мест и сжигание сухой травы в условиях особого противопожарного режима создают прямую угрозу жизни людей и сохранности лесов", — пояснили в МЧС России по Саратовской области.
Нельзя разводить открытый огонь в лесах, на приусадебных участках и вблизи сухой травы. Запрещено сжигать мусор и оставлять на солнце емкости с горючими веществами.
Необходимо незамедлительно позвонить по телефонам экстренных служб 101 или 112.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.