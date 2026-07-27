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В Мурманской области отремонтировали участок дороги Кандалакша — Полярные Зори

Россия » Северо-Запад » Мурманск

В Мурманской области отремонтировали участок дороги Кандалакша — Полярные Зори с 3-го по 12-й километр.

Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

Дорожники обновили пять километров покрытия, укрепили обочины и откосы. Также заменили водопропускную трубу и нанесли разметку со световозвращающими элементами. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Для водителей и жителей юга области эта трасса имеет стратегическое значение. Она работает как дублер федеральной дороги Р-21 "Кола", что снижает нагрузку на основной маршрут и упрощает логистику. Кроме того, через этот участок обеспечивается доступ к Кольской АЭС и Нивским ГЭС.

Для жителей поселка Нивский ремонт означает более комфортный и безопасный проезд к больницам, школам и другим социальным объектам. В текущем сезоне это третий объект на юге региона, который привели в нормативное состояние.

Параметр ремонта Результат
Обновленное покрытие 5 км
Инфраструктура замена водопропускной трубы, укрепление обочин и откосов
Безопасность световозвращающая разметка

"Обновлено 5 км покрытия, укреплены обочины и откосы, заменена водопропускная труба, нанесена разметка со световозвращающими элементами", — сообщили в минтрансе региона.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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