В Мурманской области отремонтировали участок дороги Кандалакша — Полярные Зори

В Мурманской области отремонтировали участок дороги Кандалакша — Полярные Зори с 3-го по 12-й километр.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

Дорожники обновили пять километров покрытия, укрепили обочины и откосы. Также заменили водопропускную трубу и нанесли разметку со световозвращающими элементами. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Для водителей и жителей юга области эта трасса имеет стратегическое значение. Она работает как дублер федеральной дороги Р-21 "Кола", что снижает нагрузку на основной маршрут и упрощает логистику. Кроме того, через этот участок обеспечивается доступ к Кольской АЭС и Нивским ГЭС.

Для жителей поселка Нивский ремонт означает более комфортный и безопасный проезд к больницам, школам и другим социальным объектам. В текущем сезоне это третий объект на юге региона, который привели в нормативное состояние.

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"Обновлено 5 км покрытия, укреплены обочины и откосы, заменена водопропускная труба, нанесена разметка со световозвращающими элементами", — сообщили в минтрансе региона.