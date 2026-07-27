В Мурманской области отремонтировали участок дороги Кандалакша — Полярные Зори с 3-го по 12-й километр.
Дорожники обновили пять километров покрытия, укрепили обочины и откосы. Также заменили водопропускную трубу и нанесли разметку со световозвращающими элементами. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Для водителей и жителей юга области эта трасса имеет стратегическое значение. Она работает как дублер федеральной дороги Р-21 "Кола", что снижает нагрузку на основной маршрут и упрощает логистику. Кроме того, через этот участок обеспечивается доступ к Кольской АЭС и Нивским ГЭС.
Для жителей поселка Нивский ремонт означает более комфортный и безопасный проезд к больницам, школам и другим социальным объектам. В текущем сезоне это третий объект на юге региона, который привели в нормативное состояние.
|Параметр ремонта
|Результат
|Обновленное покрытие
|5 км
|Инфраструктура
|замена водопропускной трубы, укрепление обочин и откосов
|Безопасность
|световозвращающая разметка
"Обновлено 5 км покрытия, укреплены обочины и откосы, заменена водопропускная труба, нанесена разметка со световозвращающими элементами", — сообщили в минтрансе региона.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.