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В Саратовской области подняли суточный лимит продажи бензина для граждан

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратовской области увеличили суточный лимит продажи бензина для частных лиц до 40 литров. Решение принял оперативный штаб региона 27 июля.

Озабоченный мужчина в машине ждет на бензоколонке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Озабоченный мужчина в машине ждет на бензоколонке

Ранее губернатор Роман Бусаргин предложил пересмотреть ограничения, так как ситуация с поставками топлива начала стабилизироваться.

"Стратегически важно бесперебойно обеспечивать топливом аварийные, экстренные и коммунальные службы, а также наших аграриев, у которых идет уборочная кампания", — подчеркнул Роман Бусаргин.

Глава региона поручил руководителям отрасли усилить контроль за распределением ресурсов. Приоритетом остается работа экстренных служб и поддержка сельского хозяйства в период сбора урожая.

Параметр Детали
Новый лимит для физлиц 40 литров в сутки
Дата ввода ограничений 23 июня
Приоритетные группы Аграрии, коммунальные и экстренные службы
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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