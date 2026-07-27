В Саратовской области подняли суточный лимит продажи бензина для граждан

В Саратовской области увеличили суточный лимит продажи бензина для частных лиц до 40 литров. Решение принял оперативный штаб региона 27 июля.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Озабоченный мужчина в машине ждет на бензоколонке

Ранее губернатор Роман Бусаргин предложил пересмотреть ограничения, так как ситуация с поставками топлива начала стабилизироваться.

"Стратегически важно бесперебойно обеспечивать топливом аварийные, экстренные и коммунальные службы, а также наших аграриев, у которых идет уборочная кампания", — подчеркнул Роман Бусаргин.

Глава региона поручил руководителям отрасли усилить контроль за распределением ресурсов. Приоритетом остается работа экстренных служб и поддержка сельского хозяйства в период сбора урожая.

Параметр Детали Новый лимит для физлиц 40 литров в сутки Дата ввода ограничений 23 июня Приоритетные группы Аграрии, коммунальные и экстренные службы