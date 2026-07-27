В Саратовской области увеличили суточный лимит продажи бензина для частных лиц до 40 литров. Решение принял оперативный штаб региона 27 июля.
Ранее губернатор Роман Бусаргин предложил пересмотреть ограничения, так как ситуация с поставками топлива начала стабилизироваться.
"Стратегически важно бесперебойно обеспечивать топливом аварийные, экстренные и коммунальные службы, а также наших аграриев, у которых идет уборочная кампания", — подчеркнул Роман Бусаргин.
Глава региона поручил руководителям отрасли усилить контроль за распределением ресурсов. Приоритетом остается работа экстренных служб и поддержка сельского хозяйства в период сбора урожая.
|Параметр
|Детали
|Новый лимит для физлиц
|40 литров в сутки
|Дата ввода ограничений
|23 июня
|Приоритетные группы
|Аграрии, коммунальные и экстренные службы
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.